https://ria.ru/20231117/sobchak-1910106540.html

Собчак на новом видео удивила подписчиков костюмом Сталина

Собчак на новом видео удивила подписчиков костюмом Сталина - РИА Новости, 17.11.2023

Собчак на новом видео удивила подписчиков костюмом Сталина

Блогер и телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в Instagram* анонс программы "Осторожно, новости", где предстала в необычном образе, за который... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:39

2023-11-17T16:39

2023-11-17T16:39

шоубиз

ксения собчак

россия

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Блогер и телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в Instagram* анонс программы "Осторожно, новости", где предстала в необычном образе, за который подверглась критике.На видео Собчак одета в коричневый пиджак с имитацией погон и подпоясана белым кожаным ремнем. Подписчики не оценили наряд знаменитости и сравнили его с образом Сталина."Товарищ майор"; "Милитаризация полным ходом. Товарищ Собчак приоделся. Ждем кожаный плащ"; "Что за костюмчик Сталина?!"; "Новую форму выдали"; "А где погоны, Ксения Анатольевна? Нам всем интересно ваше звание!" — иронизировали фолловеры.Ранее Собчак выложила фото с отдыха и рассмешила Сеть увеличенной грудью.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221123/kirkorov-1833581416.html

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Алёна Пава

ксения собчак, россия, новости шоу-бизнеса