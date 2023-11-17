https://ria.ru/20231117/sobchak-1910106540.html
Собчак на новом видео удивила подписчиков костюмом Сталина
Собчак на новом видео удивила подписчиков костюмом Сталина - РИА Новости, 17.11.2023
Собчак на новом видео удивила подписчиков костюмом Сталина
Блогер и телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в Instagram* анонс программы "Осторожно, новости", где предстала в необычном образе, за который... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:39
2023-11-17T16:39
2023-11-17T16:39
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Блогер и телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в Instagram* анонс программы "Осторожно, новости", где предстала в необычном образе, за который подверглась критике.На видео Собчак одета в коричневый пиджак с имитацией погон и подпоясана белым кожаным ремнем. Подписчики не оценили наряд знаменитости и сравнили его с образом Сталина."Товарищ майор"; "Милитаризация полным ходом. Товарищ Собчак приоделся. Ждем кожаный плащ"; "Что за костюмчик Сталина?!"; "Новую форму выдали"; "А где погоны, Ксения Анатольевна? Нам всем интересно ваше звание!" — иронизировали фолловеры.Ранее Собчак выложила фото с отдыха и рассмешила Сеть увеличенной грудью.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ксения собчак, россия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Ксения Собчак, Россия, Новости шоу-бизнеса
Собчак на новом видео удивила подписчиков костюмом Сталина
Ксения Собчак снялась для программы в новом образе, подражая костюму Сталина
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Блогер и телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в Instagram* анонс программы "Осторожно, новости", где предстала в необычном образе, за который подверглась критике.
На видео Собчак одета в коричневый пиджак с имитацией погон и подпоясана белым кожаным ремнем.
Подписчики не оценили наряд знаменитости и сравнили его с образом Сталина.
«
"Товарищ майор"; "Милитаризация полным ходом. Товарищ Собчак приоделся. Ждем кожаный плащ"; "Что за костюмчик Сталина?!"; "Новую форму выдали"; "А где погоны, Ксения Анатольевна? Нам всем интересно ваше звание!" — иронизировали фолловеры.
Ранее Собчак выложила фото с отдыха и рассмешила
Сеть увеличенной грудью.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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