https://ria.ru/20231117/sobaki-1910103167.html
В Южной Корее планируют принять закон о запрете забоя и продажи мяса собак
В Южной Корее планируют принять закон о запрете забоя и продажи мяса собак - РИА Новости, 17.11.2023
В Южной Корее планируют принять закон о запрете забоя и продажи мяса собак
Правительство Южной Кореи и правящая партия "Гражданская сила" договорились совместно продвигать принятие до конца года специального законопроекта,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:22
2023-11-17T15:22
2023-11-17T15:30
в мире
южная корея
гражданская сила
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Южной Кореи и правящая партия "Гражданская сила" договорились совместно продвигать принятие до конца года специального законопроекта, направленного на прекращение потребления мяса собак, сообщило агентство Ренхап. "Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак. С момента опубликования специального закона фермы, занимающиеся выращиванием собак для еды, и предприятия, занимающиеся разделкой и продажей мяса должны будут зарегистрироваться в органах местного самоуправления и представить план мероприятий по прекращению деятельности", - заявил в ходе брифинга по результатам консультаций с правительством и гражданскими экспертами председатель политического комитета "Гражданской силы" Ю Ый Дон. По его словам, на окончательное прекращение деятельности компаниям дадут 3 года, и с 2027 году начнут штрафовать за его нарушение. С принятием указанного закона собаки также будут исключены из определения домашнего скота. Кроме того, власти, не дожидаясь вступления в силу полного запрета, начнут усиленные проверки занятых в заготовке и распространении собачьего мяса предприятий по текущим правилам. По данным южнокорейского правительства, в стране работают более 1150 ферм, выращивающих собак, 34 предприятия занимаются забоем, 219 компаний обеспечивают продажи, и более 1600 ресторанов имеют в своем меню блюда из собачатины.
https://ria.ru/20210321/psy-1602190396.html
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в мире, южная корея, гражданская сила
В мире, Южная Корея, Гражданская сила
В Южной Корее планируют принять закон о запрете забоя и продажи мяса собак
В Южной Корее хотят принять закон о запрете с 2027 года продажи мяса собак