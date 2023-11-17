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Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду - РИА Новости, 17.11.2023
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16:52 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/sobaka-1910138508.html
Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду
Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду - РИА Новости, 17.11.2023
Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого в четверг укусила собака главы Молдавии Майи Санду, после инцидента прокомментировал, что все не так... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:52
2023-11-17T16:52
молдавия
австрия
майя санду
в мире
александер ван дер беллен
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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого в четверг укусила собака главы Молдавии Майи Санду, после инцидента прокомментировал, что все не так плохо, и что он может понять пса, который перенервничал из-за большого количества людей. "Моя встреча с Кодру, "первой собакой" Республики Молдова, вызвала небольшой переполох. Все, кто меня знают, знают, что я большой любитель собак и хорошо могу понять волнение Кодру, его нервозность, бедный, из-за большого количества людей. Но все не так плохо", - сказал австрийский президент в своем видеосообщении, опубликованном в соцсети Х. Ван дер Беллен улыбался, активно жестикулируя руками. На его правой руке можно было заметить пластыри. Глава республики также отметил, что в свой последний день визита Молдавии он вручил Санду игрушку для ее собаки. Президент добавил, что гораздо важнее инцидента с собакой было то, что переговоры с Санду, а также с премьером Молдавии, главой парламента и молдавскими предпринимателями прошли очень хорошо. Ранее сообщалось, что президент Австрии в четверг прибыл с рабочим визитом в Кишинев, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой.
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молдавия, австрия, майя санду, в мире, александер ван дер беллен
Молдавия, Австрия, Майя Санду, В мире, Александер Ван дер Беллен
Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду

Президент Австрии заявил, что понимает волнение укусившего его пса Санду

Собака президента Молдавии Майи Санду укусила за палец президента Австрии Александера ван дер Беллена
Собака президента Молдавии Майи Санду укусила за палец президента Австрии Александера ван дер Беллена
Собака президента Молдавии Майи Санду укусила за палец президента Австрии Александера ван дер Беллена
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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого в четверг укусила собака главы Молдавии Майи Санду, после инцидента прокомментировал, что все не так плохо, и что он может понять пса, который перенервничал из-за большого количества людей.
"Моя встреча с Кодру, "первой собакой" Республики Молдова, вызвала небольшой переполох. Все, кто меня знают, знают, что я большой любитель собак и хорошо могу понять волнение Кодру, его нервозность, бедный, из-за большого количества людей. Но все не так плохо", - сказал австрийский президент в своем видеосообщении, опубликованном в соцсети Х. Ван дер Беллен улыбался, активно жестикулируя руками. На его правой руке можно было заметить пластыри.
Глава республики также отметил, что в свой последний день визита Молдавии он вручил Санду игрушку для ее собаки.
Президент добавил, что гораздо важнее инцидента с собакой было то, что переговоры с Санду, а также с премьером Молдавии, главой парламента и молдавскими предпринимателями прошли очень хорошо.
Ранее сообщалось, что президент Австрии в четверг прибыл с рабочим визитом в Кишинев, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой.
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МолдавияАвстрияМайя СандуВ миреАлександер Ван дер Беллен
 
 
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