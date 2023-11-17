https://ria.ru/20231117/sobaka-1910138508.html

Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду

Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду - РИА Новости, 17.11.2023

Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого в четверг укусила собака главы Молдавии Майи Санду, после инцидента прокомментировал, что все не так... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:52

2023-11-17T16:52

2023-11-17T16:52

молдавия

австрия

майя санду

в мире

александер ван дер беллен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910040728_0:500:1484:1335_1920x0_80_0_0_4b1877ad56d8d73df0faa3f46f5079b3.jpg

ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого в четверг укусила собака главы Молдавии Майи Санду, после инцидента прокомментировал, что все не так плохо, и что он может понять пса, который перенервничал из-за большого количества людей. "Моя встреча с Кодру, "первой собакой" Республики Молдова, вызвала небольшой переполох. Все, кто меня знают, знают, что я большой любитель собак и хорошо могу понять волнение Кодру, его нервозность, бедный, из-за большого количества людей. Но все не так плохо", - сказал австрийский президент в своем видеосообщении, опубликованном в соцсети Х. Ван дер Беллен улыбался, активно жестикулируя руками. На его правой руке можно было заметить пластыри. Глава республики также отметил, что в свой последний день визита Молдавии он вручил Санду игрушку для ее собаки. Президент добавил, что гораздо важнее инцидента с собакой было то, что переговоры с Санду, а также с премьером Молдавии, главой парламента и молдавскими предпринимателями прошли очень хорошо. Ранее сообщалось, что президент Австрии в четверг прибыл с рабочим визитом в Кишинев, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой.

https://ria.ru/20230927/pes-1898854038.html

молдавия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, австрия, майя санду, в мире, александер ван дер беллен