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Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду
Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду - РИА Новости, 17.11.2023
Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого в четверг укусила собака главы Молдавии Майи Санду, после инцидента прокомментировал, что все не так... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:52
2023-11-17T16:52
2023-11-17T16:52
молдавия
австрия
майя санду
в мире
александер ван дер беллен
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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого в четверг укусила собака главы Молдавии Майи Санду, после инцидента прокомментировал, что все не так плохо, и что он может понять пса, который перенервничал из-за большого количества людей. "Моя встреча с Кодру, "первой собакой" Республики Молдова, вызвала небольшой переполох. Все, кто меня знают, знают, что я большой любитель собак и хорошо могу понять волнение Кодру, его нервозность, бедный, из-за большого количества людей. Но все не так плохо", - сказал австрийский президент в своем видеосообщении, опубликованном в соцсети Х. Ван дер Беллен улыбался, активно жестикулируя руками. На его правой руке можно было заметить пластыри. Глава республики также отметил, что в свой последний день визита Молдавии он вручил Санду игрушку для ее собаки. Президент добавил, что гораздо важнее инцидента с собакой было то, что переговоры с Санду, а также с премьером Молдавии, главой парламента и молдавскими предпринимателями прошли очень хорошо. Ранее сообщалось, что президент Австрии в четверг прибыл с рабочим визитом в Кишинев, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой.
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молдавия, австрия, майя санду, в мире, александер ван дер беллен
Молдавия, Австрия, Майя Санду, В мире, Александер Ван дер Беллен
Президент Австрии прокомментировал инцидент с укусившем его псом Санду
Президент Австрии заявил, что понимает волнение укусившего его пса Санду
ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого в четверг укусила собака главы Молдавии Майи Санду, после инцидента прокомментировал, что все не так плохо, и что он может понять пса, который перенервничал из-за большого количества людей.
"Моя встреча с Кодру, "первой собакой" Республики Молдова, вызвала небольшой переполох. Все, кто меня знают, знают, что я большой любитель собак и хорошо могу понять волнение Кодру, его нервозность, бедный, из-за большого количества людей. Но все не так плохо", - сказал австрийский президент в своем видеосообщении, опубликованном в соцсети Х. Ван дер Беллен улыбался, активно жестикулируя руками. На его правой руке можно было заметить пластыри.
Глава республики также отметил, что в свой последний день визита Молдавии он вручил Санду игрушку для ее собаки.
Президент добавил, что гораздо важнее инцидента с собакой было то, что переговоры с Санду, а также с премьером Молдавии, главой парламента и молдавскими предпринимателями прошли очень хорошо.
Ранее сообщалось, что президент Австрии в четверг прибыл с рабочим визитом в Кишинев
, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу
президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой.
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