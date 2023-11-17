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В Вене рассказали о самочувствии президента, укушенного собакой Санду - РИА Новости, 17.11.2023
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11:50 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/sobaka-1910042592.html
В Вене рассказали о самочувствии президента, укушенного собакой Санду
В Вене рассказали о самочувствии президента, укушенного собакой Санду - РИА Новости, 17.11.2023
В Вене рассказали о самочувствии президента, укушенного собакой Санду
Президент Австрии Александер ван дер Беллен после инцидента с собакой, принадлежащей главе Молдавии Майе Санду, получил небольшую рану, ее обработали, сейчас... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:50
2023-11-17T11:50
в мире
австрия
молдавия
майя санду
александер ван дер беллен
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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер ван дер Беллен после инцидента с собакой, принадлежащей главе Молдавии Майе Санду, получил небольшую рану, ее обработали, сейчас руководитель республики чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости представитель офиса президента Австрии. Ранее сообщалось, что президент Австрии в четверг прибыл с рабочим визитом в Кишинев, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой. "Собака президента (Молдавии) была взволнована этим приветствием и коротко огрызнулась. Небольшую рану быстро обработали пластырем. С федеральным президентом (Австрии) все в порядке", - сказал представитель офиса австрийского главы.
https://ria.ru/20231117/sandu-1910037077.html
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в мире, австрия, молдавия, майя санду, александер ван дер беллен
В мире, Австрия, Молдавия, Майя Санду, Александер Ван дер Беллен
В Вене рассказали о самочувствии президента, укушенного собакой Санду

Президент Австрии ван дер Беллен чувствует себя хорошо после укуса собаки Санду

Собака президента Молдавии Майи Санду кусает за палец президента Австрии Александера ван дер Беллена
Собака президента Молдавии Майи Санду кусает за палец президента Австрии Александера ван дер Беллена
Собака президента Молдавии Майи Санду кусает за палец президента Австрии Александера ван дер Беллена
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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер ван дер Беллен после инцидента с собакой, принадлежащей главе Молдавии Майе Санду, получил небольшую рану, ее обработали, сейчас руководитель республики чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости представитель офиса президента Австрии.
Ранее сообщалось, что президент Австрии в четверг прибыл с рабочим визитом в Кишинев, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой.
"Собака президента (Молдавии) была взволнована этим приветствием и коротко огрызнулась. Небольшую рану быстро обработали пластырем. С федеральным президентом (Австрии) все в порядке", - сказал представитель офиса австрийского главы.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии
Вчера, 11:25
 
В миреАвстрияМолдавияМайя СандуАлександер Ван дер Беллен
 
 
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