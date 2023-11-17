В Вене рассказали о самочувствии президента, укушенного собакой Санду
Президент Австрии ван дер Беллен чувствует себя хорошо после укуса собаки Санду
Собака президента Молдавии Майи Санду кусает за палец президента Австрии Александера ван дер Беллена
Собака президента Молдавии Майи Санду кусает за палец президента Австрии Александера ван дер Беллена
ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер ван дер Беллен после инцидента с собакой, принадлежащей главе Молдавии Майе Санду, получил небольшую рану, ее обработали, сейчас руководитель республики чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости представитель офиса президента Австрии.
Ранее сообщалось, что президент Австрии в четверг прибыл с рабочим визитом в Кишинев, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой.
"Собака президента (Молдавии) была взволнована этим приветствием и коротко огрызнулась. Небольшую рану быстро обработали пластырем. С федеральным президентом (Австрии) все в порядке", - сказал представитель офиса австрийского главы.