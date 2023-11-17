https://ria.ru/20231117/sobaka-1910042592.html

В Вене рассказали о самочувствии президента, укушенного собакой Санду

В Вене рассказали о самочувствии президента, укушенного собакой Санду - РИА Новости, 17.11.2023

В Вене рассказали о самочувствии президента, укушенного собакой Санду

Президент Австрии Александер ван дер Беллен после инцидента с собакой, принадлежащей главе Молдавии Майе Санду, получил небольшую рану, ее обработали, сейчас... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:50

2023-11-17T11:50

2023-11-17T11:50

в мире

австрия

молдавия

майя санду

александер ван дер беллен

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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Президент Австрии Александер ван дер Беллен после инцидента с собакой, принадлежащей главе Молдавии Майе Санду, получил небольшую рану, ее обработали, сейчас руководитель республики чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости представитель офиса президента Австрии. Ранее сообщалось, что президент Австрии в четверг прибыл с рабочим визитом в Кишинев, в программе визита значились встречи с руководителями молдавского государства, в частности с Санду. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен пытался погладить собаку, а она укусила его руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой. "Собака президента (Молдавии) была взволнована этим приветствием и коротко огрызнулась. Небольшую рану быстро обработали пластырем. С федеральным президентом (Австрии) все в порядке", - сказал представитель офиса австрийского главы.

https://ria.ru/20231117/sandu-1910037077.html

австрия

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, молдавия, майя санду, александер ван дер беллен