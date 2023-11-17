https://ria.ru/20231117/siriya-1909983504.html
В окрестностях Дамаска работают силы ПВО Сирии
В окрестностях Дамаска работают силы ПВО Сирии - РИА Новости, 17.11.2023
В окрестностях Дамаска работают силы ПВО Сирии
Средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:50
2023-11-17T02:50
2023-11-17T02:59
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КАИР, 17 ноя - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya."Наша противовоздушная оборона реагирует на вражеские цели в окрестностях (сирийской - ред.) столицы Дамаска", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20231116/siriya-1909965700.html
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в мире, дамаск (город), сирия
В мире, Дамаск (город), Сирия
В окрестностях Дамаска работают силы ПВО Сирии
Al Ikhbariya: средства ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска