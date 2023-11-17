https://ria.ru/20231117/simonyan-1910206496.html

Симоньян заявила, что договариваться с Украиной нельзя

Симоньян заявила, что договариваться с Украиной нельзя - РИА Новости, 17.11.2023

Симоньян заявила, что договариваться с Украиной нельзя

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире НТВ, что договариваться с Украиной нельзя, потому что... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T23:26

2023-11-17T23:26

2023-11-17T23:26

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БАРНАУЛ, 17 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире НТВ, что договариваться с Украиной нельзя, потому что российские военнослужащие сейчас с огромными усилиями "размалывают" укрепления, построенные за время, прошедшее с подписания минских соглашений. "Договариваться с ними нельзя и никогда было нельзя… Мне было совершенно очевидно, что эти минские соглашения - это просто филькина грамота, как потом это и было признано публично, в том числе лидерами западных стран, что это был просто способ потянуть время и дать Украине построить все эти укрепления, которые мы теперь с таким трудом, кровавыми мозолями размалываем, слава Богу, размалываем, но это нам стоит жизни наших ребят, это стоит огромных усилий. Это стоит всенародной помощи. Это стоит огромных усилий всего министерства обороны и всей страны, экономики всей страны, чтобы поставлять туда то, чем это все разламывать и размалывать… Нам нельзя с ними договариваться", - рассказала Симоньян.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина и Запад водили Россию за нос, не исполняя минские договоренности. Симоньян отметила, что "единственная договоренность, в которую можно верить - это сила, собственная сила и мощь, и страх с обратной стороны". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минск-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет. Но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20231117/provokatsii-1910202737.html

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, россия, маргарита симоньян, владимир путин, владимир зеленский