https://ria.ru/20231117/shvydkoy-1910118250.html

Швыдкой предложил создать рабочую группу для диалога бизнеса и культуры

Швыдкой предложил создать рабочую группу для диалога бизнеса и культуры - РИА Новости, 17.11.2023

Швыдкой предложил создать рабочую группу для диалога бизнеса и культуры

Стратегическим развитием диалога деловых кругов и культуры может заняться постоянная рабочая группа при Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, считает... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:05

2023-11-17T16:05

2023-11-17T16:05

россия

санкт-петербург

михаил швыдкой

игорь шувалов

брикс

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910112083_0:90:1242:789_1920x0_80_0_0_8cc8214e1e08051633c055011b234430.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Стратегическим развитием диалога деловых кругов и культуры может заняться постоянная рабочая группа при Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он выступил в рамках сессии ВЭБ.РФ "Деловая культура" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - форуме объединенных культур, который проходит с 16 по 18 ноября. "Уровень культуры города, уровень культуры сотрудников влияет на производительность труда. Культура может и должна стать локомотивом и для выхода российских компании на зарубежные рынки. Например, в БРИКСе много идей и потребностей. Предложил бы сделать рабочую группу при форуме, которая бы рассматривала вопросы предпринимательства и культуры", - отметил Швыдкой. Провести специальную дискуссию по теме диалога бизнеса и культуры в рамках ПМЭФ-2024 предложил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. "Бизнес – успешный и современный, который выступает основой инновационной экономики, без культуры невозможен. Он питается от культуры - народной, поп-культуры, высокой культуры - всего того, что в России накоплено веками. Формы сотрудничества будут развиваться", - пояснил Шувалов. Он отметил, что современное предпринимательство возможно, только "если ты внутренне образован и твой интеллектуальный потенциал базируется на накопленной культуре". "Если этого нет и нет твоего долга по культурному обогащению, твоя компания рано или поздно проиграет в конкурентной борьбе, естественно, не будет участвовать в создании новой мощи государства", - сказал Шувалов.

https://ria.ru/20231116/shvydkoy-1909803433.html

https://ria.ru/20231110/forum-1908702628.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, михаил швыдкой, игорь шувалов, брикс, вэб.рф (вэб)