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Швыдкой предложил создать рабочую группу для диалога бизнеса и культуры - РИА Новости, 17.11.2023
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16:05 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/shvydkoy-1910118250.html
Швыдкой предложил создать рабочую группу для диалога бизнеса и культуры
Швыдкой предложил создать рабочую группу для диалога бизнеса и культуры - РИА Новости, 17.11.2023
Швыдкой предложил создать рабочую группу для диалога бизнеса и культуры
Стратегическим развитием диалога деловых кругов и культуры может заняться постоянная рабочая группа при Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, считает... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:05
2023-11-17T16:05
россия
санкт-петербург
михаил швыдкой
игорь шувалов
брикс
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Стратегическим развитием диалога деловых кругов и культуры может заняться постоянная рабочая группа при Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он выступил в рамках сессии ВЭБ.РФ "Деловая культура" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - форуме объединенных культур, который проходит с 16 по 18 ноября. "Уровень культуры города, уровень культуры сотрудников влияет на производительность труда. Культура может и должна стать локомотивом и для выхода российских компании на зарубежные рынки. Например, в БРИКСе много идей и потребностей. Предложил бы сделать рабочую группу при форуме, которая бы рассматривала вопросы предпринимательства и культуры", - отметил Швыдкой. Провести специальную дискуссию по теме диалога бизнеса и культуры в рамках ПМЭФ-2024 предложил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. "Бизнес – успешный и современный, который выступает основой инновационной экономики, без культуры невозможен. Он питается от культуры - народной, поп-культуры, высокой культуры - всего того, что в России накоплено веками. Формы сотрудничества будут развиваться", - пояснил Шувалов. Он отметил, что современное предпринимательство возможно, только "если ты внутренне образован и твой интеллектуальный потенциал базируется на накопленной культуре". "Если этого нет и нет твоего долга по культурному обогащению, твоя компания рано или поздно проиграет в конкурентной борьбе, естественно, не будет участвовать в создании новой мощи государства", - сказал Шувалов.
https://ria.ru/20231116/shvydkoy-1909803433.html
https://ria.ru/20231110/forum-1908702628.html
россия
санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, михаил швыдкой, игорь шувалов, брикс, вэб.рф (вэб)
Россия, Санкт-Петербург, Михаил Швыдкой, Игорь Шувалов, БРИКС, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Швыдкой предложил создать рабочую группу для диалога бизнеса и культуры

Спецпредставитель Швыдкой призвал создать группу для диалога бизнеса и культуры

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФСессия ВЭБ.РФ "Деловая культура" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Сессия ВЭБ.РФ Деловая культура на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Сессия ВЭБ.РФ "Деловая культура" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Стратегическим развитием диалога деловых кругов и культуры может заняться постоянная рабочая группа при Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он выступил в рамках сессии ВЭБ.РФ "Деловая культура" на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - форуме объединенных культур, который проходит с 16 по 18 ноября.
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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16 ноября, 12:47
"Уровень культуры города, уровень культуры сотрудников влияет на производительность труда. Культура может и должна стать локомотивом и для выхода российских компании на зарубежные рынки. Например, в БРИКСе много идей и потребностей. Предложил бы сделать рабочую группу при форуме, которая бы рассматривала вопросы предпринимательства и культуры", - отметил Швыдкой.
Провести специальную дискуссию по теме диалога бизнеса и культуры в рамках ПМЭФ-2024 предложил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
"Бизнес – успешный и современный, который выступает основой инновационной экономики, без культуры невозможен. Он питается от культуры - народной, поп-культуры, высокой культуры - всего того, что в России накоплено веками. Формы сотрудничества будут развиваться", - пояснил Шувалов.
Он отметил, что современное предпринимательство возможно, только "если ты внутренне образован и твой интеллектуальный потенциал базируется на накопленной культуре". "Если этого нет и нет твоего долга по культурному обогащению, твоя компания рано или поздно проиграет в конкурентной борьбе, естественно, не будет участвовать в создании новой мощи государства", - сказал Шувалов.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Связь инвестиций и культуры обсудят на сессии ВЭБа на форуме в Петербурге
10 ноября, 16:13
 
РоссияСанкт-ПетербургМихаил ШвыдкойИгорь ШуваловБРИКСВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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