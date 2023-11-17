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США нужна "свежая кровь" в Белом доме, считает Шварценеггер - РИА Новости, 17.11.2023
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14:59 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/shvartsenegger-1910097009.html
США нужна "свежая кровь" в Белом доме, считает Шварценеггер
США нужна "свежая кровь" в Белом доме, считает Шварценеггер - РИА Новости, 17.11.2023
США нужна "свежая кровь" в Белом доме, считает Шварценеггер
Бывший губернатор штата Калифорния, кинозвезда Арнольд Шварценеггер заявил в интервью газете Politico, что США нужна "свежая кровь" в Белом доме, отметив, что... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:59
2023-11-17T14:59
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Бывший губернатор штата Калифорния, кинозвезда Арнольд Шварценеггер заявил в интервью газете Politico, что США нужна "свежая кровь" в Белом доме, отметив, что нынешний президент Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп "не идеальны". Ранее сам 76-летний Шварценеггер заявлял, что был бы готов побороться за пост президента США, имей он на это право, и знает, как победить. Однако требование конституции о том, что президент должен был быть рожден в США, закрывает эмигранту из Австрии путь в Белый дом. Он рассказал, что сочувствует тем американцам, которые обеспокоены возможностью нового противостояния Байдена и Трампа на выборах в 2024 году. "Это потому, что никто из них не идеален, а также из-за возрастного фактора... Нам нужна свежая кровь. Я всегда говорю, что нам нужно новое поколение лидеров", - заявил газете Шварценеггер. Он выразил сожаление по поводу отсутствия явного шанса для нового лица в обеих основных политических партиях США, посетовав на то, что все заголовки в СМИ пестрят только именами Трампа и Байдена, а для других не остается места. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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в мире, сша, калифорния, австрия, арнольд шварценеггер, джо байден, дональд трамп, оон, politico
В мире, США, Калифорния, Австрия, Арнольд Шварценеггер, Джо Байден, Дональд Трамп, ООН, Politico
США нужна "свежая кровь" в Белом доме, считает Шварценеггер

Шварценеггер: США нужна "свежая кровь" в Белом доме, Байден и Трамп не идеальны

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Бывший губернатор штата Калифорния, кинозвезда Арнольд Шварценеггер заявил в интервью газете Politico, что США нужна "свежая кровь" в Белом доме, отметив, что нынешний президент Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп "не идеальны".
Ранее сам 76-летний Шварценеггер заявлял, что был бы готов побороться за пост президента США, имей он на это право, и знает, как победить. Однако требование конституции о том, что президент должен был быть рожден в США, закрывает эмигранту из Австрии путь в Белый дом.
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Он рассказал, что сочувствует тем американцам, которые обеспокоены возможностью нового противостояния Байдена и Трампа на выборах в 2024 году.
"Это потому, что никто из них не идеален, а также из-за возрастного фактора... Нам нужна свежая кровь. Я всегда говорю, что нам нужно новое поколение лидеров", - заявил газете Шварценеггер.
Он выразил сожаление по поводу отсутствия явного шанса для нового лица в обеих основных политических партиях США, посетовав на то, что все заголовки в СМИ пестрят только именами Трампа и Байдена, а для других не остается места.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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