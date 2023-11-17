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Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии

Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии - РИА Новости, 17.11.2023

Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии

Жительницу Камчатки оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил на 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T04:05

2023-11-17T04:05

2023-11-17T04:05

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

камчатский краевой суд

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя – РИА Новости. Жительницу Камчатки оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил на 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда. "Весной 2023 года жительница Петропавловска-Камчатского разместила на своей странице в одной из соцсетей информацию, которая, по итогам проведённого лингвистического исследования, была признана дискредитирующей вооружённые силы России. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пост осуждённой касался военнослужащих России и проведения специальной военной операции. При этом гражданка не согласилась с инкриминируемым ей правонарушением и в содеянном не раскаялась. Постановление суда может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию - Камчатский краевой суд, в течение 10 суток.

https://ria.ru/20231117/zaderzhanie-1909987803.html

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, камчатский краевой суд