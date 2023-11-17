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Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии - РИА Новости, 17.11.2023
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04:05 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/shtraf-1909988148.html
Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии
Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии - РИА Новости, 17.11.2023
Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии
Жительницу Камчатки оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил на 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T04:05
2023-11-17T04:05
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
россия
камчатский краевой суд
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя – РИА Новости. Жительницу Камчатки оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил на 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда. "Весной 2023 года жительница Петропавловска-Камчатского разместила на своей странице в одной из соцсетей информацию, которая, по итогам проведённого лингвистического исследования, была признана дискредитирующей вооружённые силы России. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что пост осуждённой касался военнослужащих России и проведения специальной военной операции. При этом гражданка не согласилась с инкриминируемым ей правонарушением и в содеянном не раскаялась. Постановление суда может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию - Камчатский краевой суд, в течение 10 суток.
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия, камчатский краевой суд
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский краевой суд
Жительницу Камчатки приговорили к штрафу за дискредитацию армии

Жительницу Камчатки оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

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Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 ноя – РИА Новости. Жительницу Камчатки оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил на 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Петропавловск-Камчатского городского суда.
"Весной 2023 года жительница Петропавловска-Камчатского разместила на своей странице в одной из соцсетей информацию, которая, по итогам проведённого лингвистического исследования, была признана дискредитирующей вооружённые силы России. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пост осуждённой касался военнослужащих России и проведения специальной военной операции. При этом гражданка не согласилась с инкриминируемым ей правонарушением и в содеянном не раскаялась. Постановление суда может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию - Камчатский краевой суд, в течение 10 суток.
 
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