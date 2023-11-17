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Российский сенатор заявил, что ВСУ грабят жителей и разворовывают Херсон - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:52 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/senator-1910199018.html
Российский сенатор заявил, что ВСУ грабят жителей и разворовывают Херсон
Российский сенатор заявил, что ВСУ грабят жителей и разворовывают Херсон - РИА Новости, 17.11.2023
Российский сенатор заявил, что ВСУ грабят жителей и разворовывают Херсон
Украинские войска устроили грабеж во временно подконтрольном им городе Херсоне, разворовывая и обстреливая жилой сектор, сообщил сенатор РФ от Херсонской... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:52
2023-11-17T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска устроили грабеж во временно подконтрольном им городе Херсоне, разворовывая и обстреливая жилой сектор, сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Ранее Кастюкевич сообщил РИА Новости, что из-за бездействия киевской власти в Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа, все те жители, которые могли покинуть город, сделали это. "Мало того, что там устроили гуманитарную катастрофу, так ещё и сейчас разворовывают жилой сектор города. Херсонцы с правого берега пишут, что в город приезжают все больше разных "ряженых военных", которые цепляют на себя всушную форму и идут грабить те остатки мирного населения, которые там есть", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные сначала грабят, потом обстреливают жилые здания и дома. "Потом опять идут грабить. Занимают пустые квартиры, дома и тащат оттуда все, что могут. Эти "захисники" (защитники - ред.) ведут себя хуже бандитов с большой дороги. И, видимо, положение дел стало настолько плачевным и неконтролируемым, что ВСУ решили ввести запрет на въезд в Херсон с пока ещё подконтрольных киевскому режиму территорий и контроль за всеми, в том числе и военными", - подчеркнул сенатор и добавил, что население доведено до отчаяния. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231117/vsu-1910186727.html
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1910094515.html
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в мире, херсон, вооруженные силы украины, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия
Российский сенатор заявил, что ВСУ грабят жителей и разворовывают Херсон

Российский сенатор Кастюкевич: ВСУ грабят жителей и разворовывают Херсон

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска устроили грабеж во временно подконтрольном им городе Херсоне, разворовывая и обстреливая жилой сектор, сообщил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее Кастюкевич сообщил РИА Новости, что из-за бездействия киевской власти в Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа, все те жители, которые могли покинуть город, сделали это.
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"Мало того, что там устроили гуманитарную катастрофу, так ещё и сейчас разворовывают жилой сектор города. Херсонцы с правого берега пишут, что в город приезжают все больше разных "ряженых военных", которые цепляют на себя всушную форму и идут грабить те остатки мирного населения, которые там есть", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские военные сначала грабят, потом обстреливают жилые здания и дома.
«
"Потом опять идут грабить. Занимают пустые квартиры, дома и тащат оттуда все, что могут. Эти "захисники" (защитники - ред.) ведут себя хуже бандитов с большой дороги. И, видимо, положение дел стало настолько плачевным и неконтролируемым, что ВСУ решили ввести запрет на въезд в Херсон с пока ещё подконтрольных киевскому режиму территорий и контроль за всеми, в том числе и военными", - подчеркнул сенатор и добавил, что население доведено до отчаяния.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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