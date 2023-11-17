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Взаимодействие регионов с казачеством обсудили в Москве
Взаимодействие регионов с казачеством обсудили в Москве - РИА Новости, 17.11.2023
Взаимодействие регионов с казачеством обсудили в Москве
Пленарное заседание III Семинара-совещания "Российское казачество", где обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:43
2023-11-17T12:43
2023-11-17T12:43
российское казачество
николай долуда
всевеликое войско донское
москва
российское казачество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пленарное заседание III Семинара-совещания "Российское казачество", где обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации с российским казачеством в условиях специальной военной операции, прошло в столице.В мероприятии приняли участие руководители рабочих групп по делам казачества субъектов РФ, представители региональных органов власти, экспертных и научных сообществ, атаманы войсковых казачьих обществ и лидеры казачьих молодежных организаций.В начале заседания ответственный секретарь совета при президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко передал участникам приветственные слова от председателя совета Дмитрия Миронова.В ходе заседания с докладом выступил атаман Всероссийского казачьего общества, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда. Он рассказал о задачах исполнительных органов власти субъектов РФ и казачьих обществ в условиях проведения СВО.Также атаман отметил важность развития патриотического образования в казачьих кадетских корпусах во всех регионах страны."У нас на сегодняшний день 31 казачий кадетский корпус. Уже 600 выпускников казачьих корпусов воюют в зоне специальной военной операции", – подчеркнул Долуда.Атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков в свою очередь рассказал о реализации непрерывного казачьего образования в регионах войска и об участии донских казаков в СВО.В конце пленарного заседания был представлен рейтинг регионов по исполнению Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, где первое место среди регионов с населением до 1 млн человек заняла Астраханская область, до 1–3 млн человек – Волгоградская область, а свыше 3 млн человек – Краснодарский край.
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николай долуда, всевеликое войско донское, москва, российское казачество
Российское казачество, Николай Долуда, Всевеликое войско Донское, Москва, Российское казачество
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пленарное заседание III Семинара-совещания "Российское казачество", где обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации с российским казачеством в условиях специальной военной операции, прошло в столице.
В мероприятии приняли участие руководители рабочих групп по делам казачества субъектов РФ, представители региональных органов власти, экспертных и научных сообществ, атаманы войсковых казачьих обществ и лидеры казачьих молодежных организаций.
В начале заседания ответственный секретарь совета при президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко передал участникам приветственные слова от председателя совета Дмитрия Миронова.
В Москве прошло заседание Совета при президенте РФ по делам казачества
В ходе заседания с докладом выступил атаман Всероссийского казачьего общества, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда. Он рассказал о задачах исполнительных органов власти субъектов РФ и казачьих обществ в условиях проведения СВО.
Также атаман отметил важность развития патриотического образования в казачьих кадетских корпусах во всех регионах страны.
«
"У нас на сегодняшний день 31 казачий кадетский корпус. Уже 600 выпускников казачьих корпусов воюют в зоне специальной военной операции", – подчеркнул Долуда.
Атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков в свою очередь рассказал о реализации непрерывного казачьего образования в регионах войска и об участии донских казаков в СВО.
В конце пленарного заседания был представлен рейтинг регионов по исполнению Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, где первое место среди регионов с населением до 1 млн человек заняла Астраханская область, до 1–3 млн человек – Волгоградская область, а свыше 3 млн человек – Краснодарский край.