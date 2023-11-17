Рейтинг@Mail.ru
Взаимодействие регионов с казачеством обсудили в Москве - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
 
12:43 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/seminar-1910060429.html
Взаимодействие регионов с казачеством обсудили в Москве
Взаимодействие регионов с казачеством обсудили в Москве - РИА Новости, 17.11.2023
Взаимодействие регионов с казачеством обсудили в Москве
Пленарное заседание III Семинара-совещания "Российское казачество", где обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:43
2023-11-17T12:43
российское казачество
николай долуда
всевеликое войско донское
москва
российское казачество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910065979_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_812279cfdd24e1a5ff073661dbe37c9f.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пленарное заседание III Семинара-совещания "Российское казачество", где обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации с российским казачеством в условиях специальной военной операции, прошло в столице.В мероприятии приняли участие руководители рабочих групп по делам казачества субъектов РФ, представители региональных органов власти, экспертных и научных сообществ, атаманы войсковых казачьих обществ и лидеры казачьих молодежных организаций.В начале заседания ответственный секретарь совета при президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко передал участникам приветственные слова от председателя совета Дмитрия Миронова.В ходе заседания с докладом выступил атаман Всероссийского казачьего общества, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда. Он рассказал о задачах исполнительных органов власти субъектов РФ и казачьих обществ в условиях проведения СВО.Также атаман отметил важность развития патриотического образования в казачьих кадетских корпусах во всех регионах страны."У нас на сегодняшний день 31 казачий кадетский корпус. Уже 600 выпускников казачьих корпусов воюют в зоне специальной военной операции", – подчеркнул Долуда.Атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков в свою очередь рассказал о реализации непрерывного казачьего образования в регионах войска и об участии донских казаков в СВО.В конце пленарного заседания был представлен рейтинг регионов по исполнению Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, где первое место среди регионов с населением до 1 млн человек заняла Астраханская область, до 1–3 млн человек – Волгоградская область, а свыше 3 млн человек – Краснодарский край.
https://ria.ru/20230215/sovet-1852118985.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910065979_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_9e0e79ff80783c669445a0985d47c4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай долуда, всевеликое войско донское, москва, российское казачество
Российское казачество, Николай Долуда, Всевеликое войско Донское, Москва, Российское казачество

Взаимодействие регионов с казачеством обсудили в Москве

© Анастасия КончаковскаяУчастники пленарного заседания III семинара-совещания "Российское казачество"
Участники пленарного заседания III семинара-совещания Российское казачество
© Анастасия Кончаковская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пленарное заседание III Семинара-совещания "Российское казачество", где обсуждались вопросы взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации с российским казачеством в условиях специальной военной операции, прошло в столице.
В мероприятии приняли участие руководители рабочих групп по делам казачества субъектов РФ, представители региональных органов власти, экспертных и научных сообществ, атаманы войсковых казачьих обществ и лидеры казачьих молодежных организаций.
В начале заседания ответственный секретарь совета при президенте РФ по делам казачества Алексей Кириченко передал участникам приветственные слова от председателя совета Дмитрия Миронова.
Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества
В Москве прошло заседание Совета при президенте РФ по делам казачества
15 февраля, 11:52
В ходе заседания с докладом выступил атаман Всероссийского казачьего общества, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда. Он рассказал о задачах исполнительных органов власти субъектов РФ и казачьих обществ в условиях проведения СВО.
Также атаман отметил важность развития патриотического образования в казачьих кадетских корпусах во всех регионах страны.
«
"У нас на сегодняшний день 31 казачий кадетский корпус. Уже 600 выпускников казачьих корпусов воюют в зоне специальной военной операции", – подчеркнул Долуда.
Атаман войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское", заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков в свою очередь рассказал о реализации непрерывного казачьего образования в регионах войска и об участии донских казаков в СВО.
В конце пленарного заседания был представлен рейтинг регионов по исполнению Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, где первое место среди регионов с населением до 1 млн человек заняла Астраханская область, до 1–3 млн человек – Волгоградская область, а свыше 3 млн человек – Краснодарский край.
 
Российское казачествоНиколай ДолудаВсевеликое войско ДонскоеМоскваРоссийское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала