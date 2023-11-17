Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка
Путин: забота о сбережении русского языка – составляющая национального характера
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Забота о сбережении общего достояния, русского языка – одна из составляющих национального характера российского народа, русский язык был и остается языком общения сотен миллионов людей по всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России и у нашего народа глубоко осознаны, в нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости. Также как и забота о сбережении общего достояния, имею в виду сейчас русский язык. Он был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей по всему миру", - сказал Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Президент привел в качестве подтверждения инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева учредить Международную организацию по русскому языку.
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"Предложение было, безусловно, поддержано Россией и нашими коллегами, лидерами стран СНГ, но нет сомнения, что число членов этой организации будет расти", - убежден российский лидер.