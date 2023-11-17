https://ria.ru/20231117/sberezhenie-1910170094.html

Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка

Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка - РИА Новости, 17.11.2023

Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка

Забота о сбережении общего достояния, русского языка – одна из составляющих национального характера российского народа, русский язык был и остается языком... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:51

2023-11-17T18:51

2023-11-17T18:51

россия

владимир путин

снг

казахстан

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910153914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01712bee6ed7317500c02cb86e9d6dbb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Забота о сбережении общего достояния, русского языка – одна из составляющих национального характера российского народа, русский язык был и остается языком общения сотен миллионов людей по всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России и у нашего народа глубоко осознаны, в нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости. Также как и забота о сбережении общего достояния, имею в виду сейчас русский язык. Он был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей по всему миру", - сказал Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума. Президент привел в качестве подтверждения инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева учредить Международную организацию по русскому языку. "Предложение было, безусловно, поддержано Россией и нашими коллегами, лидерами стран СНГ, но нет сомнения, что число членов этой организации будет расти", - убежден российский лидер.

https://ria.ru/20231117/otvetstvennost-1910167699.html

россия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, снг, казахстан, касым-жомарт токаев