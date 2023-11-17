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Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка - РИА Новости, 17.11.2023
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18:51 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/sberezhenie-1910170094.html
Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка
Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка - РИА Новости, 17.11.2023
Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка
Забота о сбережении общего достояния, русского языка – одна из составляющих национального характера российского народа, русский язык был и остается языком... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:51
2023-11-17T18:51
россия
владимир путин
снг
казахстан
касым-жомарт токаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Забота о сбережении общего достояния, русского языка – одна из составляющих национального характера российского народа, русский язык был и остается языком общения сотен миллионов людей по всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России и у нашего народа глубоко осознаны, в нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости. Также как и забота о сбережении общего достояния, имею в виду сейчас русский язык. Он был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей по всему миру", - сказал Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума. Президент привел в качестве подтверждения инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева учредить Международную организацию по русскому языку. "Предложение было, безусловно, поддержано Россией и нашими коллегами, лидерами стран СНГ, но нет сомнения, что число членов этой организации будет расти", - убежден российский лидер.
https://ria.ru/20231117/otvetstvennost-1910167699.html
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россия, владимир путин, снг, казахстан, касым-жомарт токаев
Россия, Владимир Путин, СНГ, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал о заботе по сбережению русского языка

Путин: забота о сбережении русского языка – составляющая национального характера

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Забота о сбережении общего достояния, русского языка – одна из составляющих национального характера российского народа, русский язык был и остается языком общения сотен миллионов людей по всему миру, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Ответственность за сохранение мирового наследия и традиционных ценностей у России и у нашего народа глубоко осознаны, в нашем национальном характере неравнодушие к чужой боли и стремление к справедливости. Также как и забота о сбережении общего достояния, имею в виду сейчас русский язык. Он был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей по всему миру", - сказал Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Президент привел в качестве подтверждения инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева учредить Международную организацию по русскому языку.
«
"Предложение было, безусловно, поддержано Россией и нашими коллегами, лидерами стран СНГ, но нет сомнения, что число членов этой организации будет расти", - убежден российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры
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РоссияВладимир ПутинСНГКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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