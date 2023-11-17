https://ria.ru/20231117/sayty-1910199363.html

Роскомнадзор сможет блокировать сайты с методами обхода ограничений

Роскомнадзор сможет блокировать сайты с методами обхода ограничений - РИА Новости, 17.11.2023

Роскомнадзор сможет блокировать сайты с методами обхода ограничений

Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:55

2023-11-17T21:55

2023-11-17T22:21

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правительство наделило Роскомнадзор полномочиями вносить в Единый реестр запрещенной информации сайты, которые содержат информацию о способах обхода блокировок других онлайн-ресурсов, следует из постановления на сайте официального опубликования нормативных правовых актов. Согласно документу, в правилах появилось новое основание для включения в перечень. Оно касается "информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации". Сейчас в реестр запрещенных данных, в частности, включены:На сайте Роскомнадзора есть форма, с помощью которой пользователи могут направлять сообщение о наличии на интернет-ресурсе признаков запрещенной информации. После проверки эти данные передают в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, блокирует сайт.Владельцы ресурсов, включенных в реестр, могут обжаловать решение регулятора в течение месяца после его принятия.

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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия