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ЕС хочет ввести санкции против главы Росфинмониторинга, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
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16:16 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/sanktsii-1910123785.html
ЕС хочет ввести санкции против главы Росфинмониторинга, пишут СМИ
ЕС хочет ввести санкции против главы Росфинмониторинга, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
ЕС хочет ввести санкции против главы Росфинмониторинга, пишут СМИ
В ЕС в рамках новых санкций против России предлагают ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, а также ряда организаций, в том... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:16
2023-11-17T16:16
экономика
россия
украина
европа
юрий чиханчин
владимир путин
жозеп боррель
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В ЕС в рамках новых санкций против России предлагают ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, а также ряда организаций, в том числе группы "Царские волки", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа. Также новые санкции планируется ввести в отношении совладельца группы "ТАИФ" Рустема Сультеева и его супруги Лидии, которая ранее вошла в двадцатку богатейших женщин России по версии Forbes. ЕС намерен внести в санкционный список семь российских организаций, которые они называют частными военными компаниями или подразделениями волонтеров, в списке значатся "Редут", "Андреевский крест", "Царские волки", "Конвой", "Факел", "Поток" и "РСБ-Групп". Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании COREPER в пятницу начнут процесс согласования нового 12-го по счету санкционного пакета против России. СМИ сообщали, что новые антироссийские санкции могут быть согласованы и вступят в силу, скорее всего, к концу года. Они могут включить запрет на российские необработанные алмазы с 1 января 2024 года, а также поэтапный запрет на импорт обработанных камней (ориентировочно, с сентября 2024 года), некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для дронов, ограничения на жидкий пропан, зеркальный и передельный чугун, медные и алюминиевые проволоки, фольгу и трубы, экспорт станков и запчастей к ним, а также дополнительные меры против российской нефти. В офисе главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля сообщали, что персональные санкции коснутся "представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, других важных экономических операторов", а также "лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909967841.html
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экономика, россия, украина, европа, юрий чиханчин, владимир путин, жозеп боррель, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евросоюз, царские волки, forbes
Экономика, Россия, Украина, Европа, Юрий Чиханчин, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Евросоюз, Царские волки, Forbes
ЕС хочет ввести санкции против главы Росфинмониторинга, пишут СМИ

EUobserver: в ЕС предложили ввести ограничения против главы Росфинмониторинга

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДиректор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В ЕС в рамках новых санкций против России предлагают ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, а также ряда организаций, в том числе группы "Царские волки", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа.
Также новые санкции планируется ввести в отношении совладельца группы "ТАИФ" Рустема Сультеева и его супруги Лидии, которая ранее вошла в двадцатку богатейших женщин России по версии Forbes.
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ЕС намерен внести в санкционный список семь российских организаций, которые они называют частными военными компаниями или подразделениями волонтеров, в списке значатся "Редут", "Андреевский крест", "Царские волки", "Конвой", "Факел", "Поток" и "РСБ-Групп".
Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании COREPER в пятницу начнут процесс согласования нового 12-го по счету санкционного пакета против России.
СМИ сообщали, что новые антироссийские санкции могут быть согласованы и вступят в силу, скорее всего, к концу года. Они могут включить запрет на российские необработанные алмазы с 1 января 2024 года, а также поэтапный запрет на импорт обработанных камней (ориентировочно, с сентября 2024 года), некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для дронов, ограничения на жидкий пропан, зеркальный и передельный чугун, медные и алюминиевые проволоки, фольгу и трубы, экспорт станков и запчастей к ним, а также дополнительные меры против российской нефти.
В офисе главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля сообщали, что персональные санкции коснутся "представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, других важных экономических операторов", а также "лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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ЭкономикаРоссияУкраинаЕвропаЮрий ЧиханчинВладимир ПутинЖозеп БоррельФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ЕвросоюзЦарские волкиForbes
 
 
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