https://ria.ru/20231117/sanktsii-1910123785.html

ЕС хочет ввести санкции против главы Росфинмониторинга, пишут СМИ

ЕС хочет ввести санкции против главы Росфинмониторинга, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023

ЕС хочет ввести санкции против главы Росфинмониторинга, пишут СМИ

В ЕС в рамках новых санкций против России предлагают ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, а также ряда организаций, в том... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:16

2023-11-17T16:16

2023-11-17T16:16

экономика

россия

украина

европа

юрий чиханчин

владимир путин

жозеп боррель

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В ЕС в рамках новых санкций против России предлагают ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, а также ряда организаций, в том числе группы "Царские волки", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа. Также новые санкции планируется ввести в отношении совладельца группы "ТАИФ" Рустема Сультеева и его супруги Лидии, которая ранее вошла в двадцатку богатейших женщин России по версии Forbes. ЕС намерен внести в санкционный список семь российских организаций, которые они называют частными военными компаниями или подразделениями волонтеров, в списке значатся "Редут", "Андреевский крест", "Царские волки", "Конвой", "Факел", "Поток" и "РСБ-Групп". Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании COREPER в пятницу начнут процесс согласования нового 12-го по счету санкционного пакета против России. СМИ сообщали, что новые антироссийские санкции могут быть согласованы и вступят в силу, скорее всего, к концу года. Они могут включить запрет на российские необработанные алмазы с 1 января 2024 года, а также поэтапный запрет на импорт обработанных камней (ориентировочно, с сентября 2024 года), некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для дронов, ограничения на жидкий пропан, зеркальный и передельный чугун, медные и алюминиевые проволоки, фольгу и трубы, экспорт станков и запчастей к ним, а также дополнительные меры против российской нефти. В офисе главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля сообщали, что персональные санкции коснутся "представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, других важных экономических операторов", а также "лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909967841.html

https://ria.ru/20231116/sanktsii-1909960073.html

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европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, украина, европа, юрий чиханчин, владимир путин, жозеп боррель, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), евросоюз, царские волки, forbes