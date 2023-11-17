ЕС хочет ввести санкции против главы Росфинмониторинга, пишут СМИ
EUobserver: в ЕС предложили ввести ограничения против главы Росфинмониторинга
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В ЕС в рамках новых санкций против России предлагают ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, а также ряда организаций, в том числе группы "Царские волки", сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект документа.
ЕС намерен внести в санкционный список семь российских организаций, которые они называют частными военными компаниями или подразделениями волонтеров, в списке значатся "Редут", "Андреевский крест", "Царские волки", "Конвой", "Факел", "Поток" и "РСБ-Групп".
Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании COREPER в пятницу начнут процесс согласования нового 12-го по счету санкционного пакета против России.
СМИ сообщали, что новые антироссийские санкции могут быть согласованы и вступят в силу, скорее всего, к концу года. Они могут включить запрет на российские необработанные алмазы с 1 января 2024 года, а также поэтапный запрет на импорт обработанных камней (ориентировочно, с сентября 2024 года), некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для дронов, ограничения на жидкий пропан, зеркальный и передельный чугун, медные и алюминиевые проволоки, фольгу и трубы, экспорт станков и запчастей к ним, а также дополнительные меры против российской нефти.
В офисе главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля сообщали, что персональные санкции коснутся "представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, других важных экономических операторов", а также "лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.