СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии
Exxpress: собака Санду укусила президента Австрии из-за скопления людей вокруг
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
ВЕНА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее собака укусила президента Австрии Александера ван дер Беллена из-за большого скопления людей вокруг, пишет газета Exxpress.
Политик прибыл с рабочим визитом в Кишинев в четверг. Инцидент произошел накануне, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен попытался погладить собаку, а она укусила его за руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президента Австрии заметили с заклеенной пластырем рукой.
© Sputnik Молдова/TelegramПрезидент Австрии Александер ван дер Беллен и президент Молдавии Майя Санду на молдавско-австрийском бизнес-форуме
Президент Австрии Александер ван дер Беллен и президент Молдавии Майя Санду на молдавско-австрийском бизнес-форуме
"Президент Республики Молдова <...> немедленно извинилась за случившееся и сказала, что "было слишком много людей", — говорится в публикации.
Как сообщил РИА Новости представитель офиса президента Австрии, ван дер Беллен получил небольшую рану, ее обработали, сейчас руководитель республики чувствует себя хорошо.
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"Собака президента (Молдавии. — Прим. ред.) была взволнована этим приветствием и коротко огрызнулась. Рану быстро обработали", — сказал собеседник агентства.
Сам австрийский президент — владелец собаки смешанной породы по кличке Юли. Ван дер Беллен регулярно гуляет с ней близ своей резиденции в Вене, время от времени он появляется с питомцем на мероприятиях.
Накануне, комментируя инцидент, бывший премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что Санду стала появляться на публике с собакой три недели назад, чтобы выглядеть "более человечной". При этом, по словам экс-премьера, президент видит нового питомца только тогда, когда позирует с ним. Раньше, на протяжении многих месяцев, животное каждый день кормила специальная сотрудница, тогда как Санду "проходила мимо, даже не повернув головы".
Принадлежащая Санду собака — не единственный питомец первых лиц государства, который попадал в подобные ситуации. Нападениями на людей отметился пес американского лидера Джо Байдена по кличке Коммандер: в июне газета New York Post сообщала о семи покусанных агентах секретной службы США, один из которых даже попал в больницу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что укусы Коммандера приравнивают к производственным травмам.