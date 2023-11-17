https://ria.ru/20231117/sandu-1910037077.html

СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии

СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии - РИА Новости, 17.11.2023

СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее собака укусила президента Австрии Александера ван дер Беллена из-за большого скопления людей вокруг, пишет газета... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:25

2023-11-17T11:25

2023-11-17T17:32

в мире

австрия

молдавия

майя санду

александер ван дер беллен

кишинев

игорь гросу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg

ВЕНА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее собака укусила президента Австрии Александера ван дер Беллена из-за большого скопления людей вокруг, пишет газета Exxpress.Политик прибыл с рабочим визитом в Кишинев в четверг. Инцидент произошел накануне, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен попытался погладить собаку, а она укусила его за руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президента Австрии заметили с заклеенной пластырем рукой."Президент Республики Молдова <...> немедленно извинилась за случившееся и сказала, что "было слишком много людей", — говорится в публикации.Как сообщил РИА Новости представитель офиса президента Австрии, ван дер Беллен получил небольшую рану, ее обработали, сейчас руководитель республики чувствует себя хорошо."Собака президента (Молдавии. — Прим. ред.) была взволнована этим приветствием и коротко огрызнулась. Рану быстро обработали", — сказал собеседник агентства.Сам австрийский президент — владелец собаки смешанной породы по кличке Юли. Ван дер Беллен регулярно гуляет с ней близ своей резиденции в Вене, время от времени он появляется с питомцем на мероприятиях.Накануне, комментируя инцидент, бывший премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что Санду стала появляться на публике с собакой три недели назад, чтобы выглядеть "более человечной". При этом, по словам экс-премьера, президент видит нового питомца только тогда, когда позирует с ним. Раньше, на протяжении многих месяцев, животное каждый день кормила специальная сотрудница, тогда как Санду "проходила мимо, даже не повернув головы".Принадлежащая Санду собака — не единственный питомец первых лиц государства, который попадал в подобные ситуации. Нападениями на людей отметился пес американского лидера Джо Байдена по кличке Коммандер: в июне газета New York Post сообщала о семи покусанных агентах секретной службы США, один из которых даже попал в больницу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что укусы Коммандера приравнивают к производственным травмам.

https://ria.ru/20230726/sobaka-1886281882.html

https://ria.ru/20220724/sobaka-1804577812.html

австрия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австрия, молдавия, майя санду, александер ван дер беллен, кишинев, игорь гросу