Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 17.11.2023 (обновлено: 17:32 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/sandu-1910037077.html
СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии
СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее собака укусила президента Австрии Александера ван дер Беллена из-за большого скопления людей вокруг, пишет газета... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:25
2023-11-17T17:32
в мире
австрия
молдавия
майя санду
александер ван дер беллен
кишинев
игорь гросу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg
ВЕНА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее собака укусила президента Австрии Александера ван дер Беллена из-за большого скопления людей вокруг, пишет газета Exxpress.Политик прибыл с рабочим визитом в Кишинев в четверг. Инцидент произошел накануне, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен попытался погладить собаку, а она укусила его за руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президента Австрии заметили с заклеенной пластырем рукой."Президент Республики Молдова &lt;...&gt; немедленно извинилась за случившееся и сказала, что "было слишком много людей", — говорится в публикации.Как сообщил РИА Новости представитель офиса президента Австрии, ван дер Беллен получил небольшую рану, ее обработали, сейчас руководитель республики чувствует себя хорошо.&quot;Собака президента (Молдавии. — Прим. ред.) была взволнована этим приветствием и коротко огрызнулась. Рану быстро обработали&quot;, — сказал собеседник агентства.Сам австрийский президент — владелец собаки смешанной породы по кличке Юли. Ван дер Беллен регулярно гуляет с ней близ своей резиденции в Вене, время от времени он появляется с питомцем на мероприятиях.Накануне, комментируя инцидент, бывший премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что Санду стала появляться на публике с собакой три недели назад, чтобы выглядеть "более человечной". При этом, по словам экс-премьера, президент видит нового питомца только тогда, когда позирует с ним. Раньше, на протяжении многих месяцев, животное каждый день кормила специальная сотрудница, тогда как Санду "проходила мимо, даже не повернув головы".Принадлежащая Санду собака — не единственный питомец первых лиц государства, который попадал в подобные ситуации. Нападениями на людей отметился пес американского лидера Джо Байдена по кличке Коммандер: в июне газета New York Post сообщала о семи покусанных агентах секретной службы США, один из которых даже попал в больницу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что укусы Коммандера приравнивают к производственным травмам.
https://ria.ru/20230726/sobaka-1886281882.html
https://ria.ru/20220724/sobaka-1804577812.html
австрия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_158:0:2671:1885_1920x0_80_0_0_8d853518834301a460f53656fa936d3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, молдавия, майя санду, александер ван дер беллен, кишинев, игорь гросу
В мире, Австрия, Молдавия, Майя Санду, Александер Ван дер Беллен, Кишинев, Игорь Гросу
СМИ: Санду объяснила, почему ее собака укусила президента Австрии

Exxpress: собака Санду укусила президента Австрии из-за скопления людей вокруг

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее собака укусила президента Австрии Александера ван дер Беллена из-за большого скопления людей вокруг, пишет газета Exxpress.
Политик прибыл с рабочим визитом в Кишинев в четверг. Инцидент произошел накануне, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен попытался погладить собаку, а она укусила его за руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президента Австрии заметили с заклеенной пластырем рукой.
© Sputnik Молдова/TelegramПрезидент Австрии Александер ван дер Беллен и президент Молдавии Майя Санду на молдавско-австрийском бизнес-форуме
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и президент Молдавии Майя Санду на молдавско-австрийском бизнес-форуме
© Sputnik Молдова/Telegram
Президент Австрии Александер ван дер Беллен и президент Молдавии Майя Санду на молдавско-австрийском бизнес-форуме
"Президент Республики Молдова <...> немедленно извинилась за случившееся и сказала, что "было слишком много людей", — говорится в публикации.
Как сообщил РИА Новости представитель офиса президента Австрии, ван дер Беллен получил небольшую рану, ее обработали, сейчас руководитель республики чувствует себя хорошо.
«

"Собака президента (Молдавии. — Прим. ред.) была взволнована этим приветствием и коротко огрызнулась. Рану быстро обработали", — сказал собеседник агентства.

Сам австрийский президент — владелец собаки смешанной породы по кличке Юли. Ван дер Беллен регулярно гуляет с ней близ своей резиденции в Вене, время от времени он появляется с питомцем на мероприятиях.
Президент США Джо Байден на балконе Трумэна Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Белый дом объяснил агрессивность собаки Байдена
26 июля, 01:02
Накануне, комментируя инцидент, бывший премьер Молдавии Ион Кику сообщил, что Санду стала появляться на публике с собакой три недели назад, чтобы выглядеть "более человечной". При этом, по словам экс-премьера, президент видит нового питомца только тогда, когда позирует с ним. Раньше, на протяжении многих месяцев, животное каждый день кормила специальная сотрудница, тогда как Санду "проходила мимо, даже не повернув головы".
Принадлежащая Санду собака — не единственный питомец первых лиц государства, который попадал в подобные ситуации. Нападениями на людей отметился пес американского лидера Джо Байдена по кличке Коммандер: в июне газета New York Post сообщала о семи покусанных агентах секретной службы США, один из которых даже попал в больницу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что укусы Коммандера приравнивают к производственным травмам.
Собака - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Кинолог назвал пять хитростей обращения с собаками
24 июля 2022, 03:05
 
В миреАвстрияМолдавияМайя СандуАлександер Ван дер БелленКишиневИгорь Гросу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала