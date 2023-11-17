https://ria.ru/20231117/sammit-1909979656.html
В МИД заявили, что саммит АТЭС может завершиться без согласованных итогов
В МИД заявили, что саммит АТЭС может завершиться без согласованных итогов - РИА Новости, 17.11.2023
В МИД заявили, что саммит АТЭС может завершиться без согласованных итогов
Российская делегация видит серьезные риски того, что проходящий в Сан-Франциско саммит АТЭС завершится без согласованных итогов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T01:15
2023-11-17T01:15
2023-11-17T01:15
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Российская делегация видит серьезные риски того, что проходящий в Сан-Франциско саммит АТЭС завершится без согласованных итогов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Продолжаются их попытки злоупотреблять полномочиями председателя, манипулировать процедурными аспектами, навязывать всем остальным экспромтом собственные, зачастую экзотические подходы. Это уже привело к тому, что все мероприятия в течение года оканчивались без согласованных итогов. Сохраняются серьезные риски, что сценарий повторится и на саммите. И эти риски я оцениваю достаточно высоко", - сказал Бердыев, принимающий участие в составе российской делегации в саммите АТЭС. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
https://ria.ru/20231116/deklaratsiya-1909731631.html
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в мире, сан-франциско, россия, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс
В мире, Сан-Франциско, Россия, Калифорния, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС
В МИД заявили, что саммит АТЭС может завершиться без согласованных итогов
МИД: Россия опасается, что саммит АТЭС завершится без согласованных итогов
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Российская делегация видит серьезные риски того, что проходящий в Сан-Франциско саммит АТЭС завершится без согласованных итогов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
"Продолжаются их попытки злоупотреблять полномочиями председателя, манипулировать процедурными аспектами, навязывать всем остальным экспромтом собственные, зачастую экзотические подходы. Это уже привело к тому, что все мероприятия в течение года оканчивались без согласованных итогов. Сохраняются серьезные риски, что сценарий повторится и на саммите. И эти риски я оцениваю достаточно высоко", - сказал Бердыев, принимающий участие в составе российской делегации в саммите АТЭС.
Оверчук заявил, что обсуждение итоговой декларации АТЭС еще идет
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния
), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук
.