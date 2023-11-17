https://ria.ru/20231117/rossiyane-1910107827.html

КПП "Рафах" в пятницу пересекли около 200 россиян и членов их семей

КПП "Рафах" в пятницу пересекли около 200 россиян и членов их семей - РИА Новости, 17.11.2023

КПП "Рафах" в пятницу пересекли около 200 россиян и членов их семей

В пятницу пункт пропуска "Рафах" пересекли около 200 россиян и членов их семей, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:43

2023-11-17T15:43

2023-11-17T16:28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

каир (город)

египет

анатолий викторов

центроспас

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В пятницу пункт пропуска "Рафах" пересекли около 200 россиян и членов их семей, сообщила пресс-служба МЧС."Сегодня пункт пропуска уже пересекли порядка 200 граждан России и членов их семей. <...> На КПП "Рафах" российских граждан встречают спасатели и медики "Центроспаса" МЧС России. На данный момент это самая многочисленная группа наших соотечественников, которых удалось эвакуировать с территории сектора Газа", — говорится в публикации.Перешедших границу направят в Каир, где продолжает работу оперштаб ведомства. Российские спасатели, психологи и врачи окажут им медицинскую и психологическую помощь, обеспечат питанием и водой, помогут оформить документы.В МЧС уточнили, что всего из зоны конфликта удалось эвакуировать более 500 соотечественников, 288 человек уже доставили в Россию.Спецрейс с третьей группой эвакуированных из сектора Газа россиян приземлился сегодня ночью в Домодедово. Предыдущие две группы также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.На минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из анклава числится около 600 соотечественников.

https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909216222.html

россия

каир (город)

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуированные из сектора Газа в пункте пропуска "Рафах" Эвакуированные из сектора Газа в пункте пропуска "Рафах" 2023-11-17T15:43 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, каир (город), египет, анатолий викторов, центроспас