https://ria.ru/20231117/rossiyane-1910107827.html
КПП "Рафах" в пятницу пересекли около 200 россиян и членов их семей
КПП "Рафах" в пятницу пересекли около 200 россиян и членов их семей - РИА Новости, 17.11.2023
КПП "Рафах" в пятницу пересекли около 200 россиян и членов их семей
В пятницу пункт пропуска "Рафах" пересекли около 200 россиян и членов их семей, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:43
2023-11-17T15:43
2023-11-17T16:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В пятницу пункт пропуска "Рафах" пересекли около 200 россиян и членов их семей, сообщила пресс-служба МЧС."Сегодня пункт пропуска уже пересекли порядка 200 граждан России и членов их семей. <...> На КПП "Рафах" российских граждан встречают спасатели и медики "Центроспаса" МЧС России. На данный момент это самая многочисленная группа наших соотечественников, которых удалось эвакуировать с территории сектора Газа", — говорится в публикации.Перешедших границу направят в Каир, где продолжает работу оперштаб ведомства. Российские спасатели, психологи и врачи окажут им медицинскую и психологическую помощь, обеспечат питанием и водой, помогут оформить документы.В МЧС уточнили, что всего из зоны конфликта удалось эвакуировать более 500 соотечественников, 288 человек уже доставили в Россию.Спецрейс с третьей группой эвакуированных из сектора Газа россиян приземлился сегодня ночью в Домодедово. Предыдущие две группы также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.На минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в списках для выезда из анклава числится около 600 соотечественников.
https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909216222.html
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Эвакуированные из сектора Газа в пункте пропуска "Рафах"
Эвакуированные из сектора Газа в пункте пропуска "Рафах"
2023-11-17T15:43
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, каир (город), египет, анатолий викторов, центроспас
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Каир (город), Египет, Анатолий Викторов, Центроспас
КПП "Рафах" в пятницу пересекли около 200 россиян и членов их семей
МЧС: КПП "Рафах" в пятницу пересекли около 200 россиян и членов их семей