https://ria.ru/20231117/rogatka-1910113645.html

На Пхукете автобус с российскими туристами обстреляли из рогатки

На Пхукете автобус с российскими туристами обстреляли из рогатки - РИА Новости, 17.11.2023

На Пхукете автобус с российскими туристами обстреляли из рогатки

Полиция провинции Пхукет, находящейся на одноименном острове на юге Таиланда, задержала двух мужчин за обстрел из рогатки 10 туристических автобусов, в одном из РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:58

2023-11-17T15:58

2023-11-17T15:58

туризм

новости - туризм

пхукет (остров)

таиланд

россия

anex tour

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полиция провинции Пхукет, находящейся на одноименном острове на юге Таиланда, задержала двух мужчин за обстрел из рогатки 10 туристических автобусов, в одном из них ехали россияне, сообщает новостной портал Thaiger. По данным издания, с конца октября и до момента задержания мужчины 34 и 29 лет с помощью рогатки и шариковых подшипников обстреляли 10 туристических автобусов. Один из них принадлежал российскому туроператор Anex Tour. Информация о пострадавших отсутствует. Уточняется, что за обстрел туристических автобусов мужчины получали по 1 тысяче тайских батов (28 американских долларов) за каждый и общую надбавку в размере 1 тысячи батов. В настоящий момент полиция разыскивает заказчиков нападений. Ранее власти провинции Пхукет сообщали, что в первые два осенних месяца россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на одноименном курортном острове. В октябре число туристов из России превысило 62 тысячи человек. В пятерку стран-лидеров также вошли Китай, Австралия, Индия и Германия.

https://ria.ru/20231109/tailand-1908417071.html

пхукет (остров)

таиланд

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, россия, anex tour