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На Пхукете автобус с российскими туристами обстреляли из рогатки - РИА Новости, 17.11.2023
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Туризм
 
15:58 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/rogatka-1910113645.html
На Пхукете автобус с российскими туристами обстреляли из рогатки
На Пхукете автобус с российскими туристами обстреляли из рогатки - РИА Новости, 17.11.2023
На Пхукете автобус с российскими туристами обстреляли из рогатки
Полиция провинции Пхукет, находящейся на одноименном острове на юге Таиланда, задержала двух мужчин за обстрел из рогатки 10 туристических автобусов, в одном из РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:58
2023-11-17T15:58
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
россия
anex tour
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полиция провинции Пхукет, находящейся на одноименном острове на юге Таиланда, задержала двух мужчин за обстрел из рогатки 10 туристических автобусов, в одном из них ехали россияне, сообщает новостной портал Thaiger. По данным издания, с конца октября и до момента задержания мужчины 34 и 29 лет с помощью рогатки и шариковых подшипников обстреляли 10 туристических автобусов. Один из них принадлежал российскому туроператор Anex Tour. Информация о пострадавших отсутствует. Уточняется, что за обстрел туристических автобусов мужчины получали по 1 тысяче тайских батов (28 американских долларов) за каждый и общую надбавку в размере 1 тысячи батов. В настоящий момент полиция разыскивает заказчиков нападений. Ранее власти провинции Пхукет сообщали, что в первые два осенних месяца россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на одноименном курортном острове. В октябре число туристов из России превысило 62 тысячи человек. В пятерку стран-лидеров также вошли Китай, Австралия, Индия и Германия.
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новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, россия, anex tour
Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, Россия, Anex Tour
На Пхукете автобус с российскими туристами обстреляли из рогатки

На Пхукете задержали двух мужчин за обстрел из рогатки туристических автобусов

© РИА Новости / Валентин Чебунин | Перейти в медиабанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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Въезд в курортный район Патонг на Пхукете.. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Полиция провинции Пхукет, находящейся на одноименном острове на юге Таиланда, задержала двух мужчин за обстрел из рогатки 10 туристических автобусов, в одном из них ехали россияне, сообщает новостной портал Thaiger.
По данным издания, с конца октября и до момента задержания мужчины 34 и 29 лет с помощью рогатки и шариковых подшипников обстреляли 10 туристических автобусов. Один из них принадлежал российскому туроператор Anex Tour. Информация о пострадавших отсутствует.
Уточняется, что за обстрел туристических автобусов мужчины получали по 1 тысяче тайских батов (28 американских долларов) за каждый и общую надбавку в размере 1 тысячи батов. В настоящий момент полиция разыскивает заказчиков нападений.
Ранее власти провинции Пхукет сообщали, что в первые два осенних месяца россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на одноименном курортном острове. В октябре число туристов из России превысило 62 тысячи человек. В пятерку стран-лидеров также вошли Китай, Австралия, Индия и Германия.
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