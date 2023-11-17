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Неонатолог назвал факторы риска преждевременных родов - РИА Новости, 17.11.2023
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09:15 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/rody-1910008493.html
Неонатолог назвал факторы риска преждевременных родов
Неонатолог назвал факторы риска преждевременных родов - РИА Новости, 17.11.2023
Неонатолог назвал факторы риска преждевременных родов
Факторами риска преждевременных родов являются худоба, многоплодная или незапланированная беременность, курение, при этом будущий отец не является фактором... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:15
2023-11-17T09:15
общество
москва
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Факторами риска преждевременных родов являются худоба, многоплодная или незапланированная беременность, курение, при этом будущий отец не является фактором риска преждевременных родов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Москвы Валерий Горев в Международный день недоношенных детей. "К основным факторам риска преждевременных родов относятся индекс массы тела при беременности меньше 18,5 и курение будущей мамы. А также такие риски могут наступить, если беременность не запланирована, имеется многоплодная беременность или в анамнезе уже есть преждевременные роды. Также могут быть и медицинские факторы, например, хронические инфекции или некоторые заболевания женских репродуктивных органов. Поэтому мы рекомендуем будущим родителям проходить предгравидарную подготовку, ответственно подходить к своему здоровью и здоровью малыша", - рассказал Горев. Врач отметил, что мужской фактор, например, возраст будущего отца, в преждевременных родах не имеет большого значения и не является ведущим фактором риска.
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общество, москва
Общество, Москва
Неонатолог назвал факторы риска преждевременных родов

Врач Горев: факторами риска преждевременных родов являются худоба и курение

© Depositphotos.com / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Depositphotos.com / stockasso
Беременная женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Факторами риска преждевременных родов являются худоба, многоплодная или незапланированная беременность, курение, при этом будущий отец не является фактором риска преждевременных родов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист неонатолог департамента здравоохранения Москвы Валерий Горев в Международный день недоношенных детей.
"К основным факторам риска преждевременных родов относятся индекс массы тела при беременности меньше 18,5 и курение будущей мамы. А также такие риски могут наступить, если беременность не запланирована, имеется многоплодная беременность или в анамнезе уже есть преждевременные роды. Также могут быть и медицинские факторы, например, хронические инфекции или некоторые заболевания женских репродуктивных органов. Поэтому мы рекомендуем будущим родителям проходить предгравидарную подготовку, ответственно подходить к своему здоровью и здоровью малыша", - рассказал Горев.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Неонатолог рассказал о симптомах, приводящих к преждевременным родам
19 ноября 2021, 03:13
Врач отметил, что мужской фактор, например, возраст будущего отца, в преждевременных родах не имеет большого значения и не является ведущим фактором риска.
 
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