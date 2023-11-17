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В Подмосковье капитально отремонтируют более 4,5 тыс многоквартирных домов - РИА Новости, 17.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:42 17.11.2023 (обновлено: 17:45 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/remont-1910154276.html
В Подмосковье капитально отремонтируют более 4,5 тыс многоквартирных домов
В Подмосковье капитально отремонтируют более 4,5 тыс многоквартирных домов - РИА Новости, 17.11.2023
В Подмосковье капитально отремонтируют более 4,5 тыс многоквартирных домов
Капитальный ремонт более 4,5 тысяч многоквартирных домов проведут в Подмосковье за три года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:42
2023-11-17T17:45
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
жилье
россия
андрей воробьев
капремонт в москве
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт более 4,5 тысяч многоквартирных домов проведут в Подмосковье за три года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Уверен, что с каждым годом подрядчик, который действует в партнёрстве с Фондом капремонта, становится все более профессиональным, с большими компетенциями. Мы видим в Подмосковье, что наиболее положительный отзыв у жителей возникает тогда, когда дом ремонтируем комплексно - и фасад, и подвал, и кровля, и подъезд, и лифт. За три года приведём в порядок более 4,5 тысяч домов", - рассказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным ведомства, Московская область реализует программу капремонта жилья с 2014 года. Из 57 тысяч многоквартирных домов в неё вошли 44 тысячи. В 17 тысячах многоквартирных домах работы уже проведены, благодаря чему более комфортные условия жизни получили 3,5 миллионов жителей. "Хочу сказать слова благодарности руководителям субъектов РФ - в этом году мы достаточно успешно идём к новым рекордам в части строительства жилья, прежде всего, квартирного, индивидуального. Сегодня практически каждый регион увеличил и градостроительный потенциал. И, конечно, вопросы по льготной ипотеке будут оптимизироваться - в этом направлении мы продолжим двигаться", - добавил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, слова которого приводятся в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), жилье, россия, андрей воробьев, капремонт в москве
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Жилье, Россия, Андрей Воробьев, Капремонт в Москве
В Подмосковье капитально отремонтируют более 4,5 тыс многоквартирных домов

В Подмосковье за 3 года капитально отремонтируют 4,5 тыс многоквартирных домов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКапитальный ремонт в подъезде
Капитальный ремонт в подъезде - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Капитальный ремонт в подъезде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт более 4,5 тысяч многоквартирных домов проведут в Подмосковье за три года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Уверен, что с каждым годом подрядчик, который действует в партнёрстве с Фондом капремонта, становится все более профессиональным, с большими компетенциями. Мы видим в Подмосковье, что наиболее положительный отзыв у жителей возникает тогда, когда дом ремонтируем комплексно - и фасад, и подвал, и кровля, и подъезд, и лифт. За три года приведём в порядок более 4,5 тысяч домов", - рассказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным ведомства, Московская область реализует программу капремонта жилья с 2014 года. Из 57 тысяч многоквартирных домов в неё вошли 44 тысячи. В 17 тысячах многоквартирных домах работы уже проведены, благодаря чему более комфортные условия жизни получили 3,5 миллионов жителей.
«
"Хочу сказать слова благодарности руководителям субъектов РФ - в этом году мы достаточно успешно идём к новым рекордам в части строительства жилья, прежде всего, квартирного, индивидуального. Сегодня практически каждый регион увеличил и градостроительный потенциал. И, конечно, вопросы по льготной ипотеке будут оптимизироваться - в этом направлении мы продолжим двигаться", - добавил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, слова которого приводятся в сообщении.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)ЖильеРоссияАндрей ВоробьевКапремонт в Москве
 
 
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