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СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за комментария Маска
СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за комментария Маска - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за комментария Маска
Американский технологический гигант Apple приостановил рекламу в соцсети Х после комментария ее владельца Илона Маска, который сочли антисемитским, сообщает... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:29
2023-11-17T23:29
2023-11-17T23:33
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американский технологический гигант Apple приостановил рекламу в соцсети Х после комментария ее владельца Илона Маска, который сочли антисемитским, сообщает портал Axios. "Компания Apple приостановила рекламу в соцсети Х", - сообщает издание. Портал обращает внимание на то, что эта информация появилась после скандала с комментарием Маска под антисемитским постом. Миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей, который написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также. Маск назвал этот тезис "правдивым". С осуждением ситуации выступил Белый дом, в пресс-службе администрации призвали не продвигать антисемитизм и расизм. Гендиректор Х Линда Якарино, в свою очередь, напомнила об усилиях соцсети по противодействию дискриминации и антисемитизму, которым нет места в мире. Ранее американская транснациональная технологическая корпорация IBM заявила о приостановке своей рекламы в соцсети X, после того как объявления компании якобы отобразились рядом с пронацистскими постами.
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в мире, илон маск, apple, ibm, технологии
В мире, Илон Маск, Apple, IBM, Технологии
СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за комментария Маска
Axios: Apple и IBM приостановили рекламу в соцсети X после комментария Маска