https://ria.ru/20231117/razgovor-1910200102.html

Песков: разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется

Песков: разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется - РИА Новости, 17.11.2023

Песков: разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита ОДКБ, который состоится в Минске 23 ноября, не... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T22:01

2023-11-17T22:01

2023-11-17T22:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита ОДКБ, который состоится в Минске 23 ноября, не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока нет. Но ещё не состоялся сам саммит... Насколько я знаю, Пашинян не едет в Минск", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Во вторник Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

https://ria.ru/20231117/vstrecha-1910197796.html

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минск

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