Рейтинг@Mail.ru
Песков: разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/razgovor-1910200102.html
Песков: разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется
Песков: разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется - РИА Новости, 17.11.2023
Песков: разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита ОДКБ, который состоится в Минске 23 ноября, не... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:01
2023-11-17T22:01
в мире
армения
владимир путин
одкб
снг
минск
белоруссия
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870593475_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_246cad4453f73dc0d5f96b2108e4b049.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита ОДКБ, который состоится в Минске 23 ноября, не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока нет. Но ещё не состоялся сам саммит... Насколько я знаю, Пашинян не едет в Минск", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Во вторник Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
https://ria.ru/20231117/vstrecha-1910197796.html
армения
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870593475_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ac8d65359783850a3720e3d37c7671c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, владимир путин, одкб, снг, минск, белоруссия, никол пашинян, дмитрий песков, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Владимир Путин, ОДКБ, СНГ, Минск, Белоруссия, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз
Песков: разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется

Песков: телефонный разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не запланирован

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита ОДКБ, который состоится в Минске 23 ноября, не запланирован, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Пока нет. Но ещё не состоялся сам саммит... Насколько я знаю, Пашинян не едет в Минск", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Во вторник Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с СПЧ
Вчера, 21:40
 
В миреАрменияВладимир ПутинОДКБСНГМинскБелоруссияНикол ПашинянДмитрий ПесковЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала