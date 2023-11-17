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В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения части дома
В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения части дома - РИА Новости, 17.11.2023
В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения части дома
В Астраханской области после обрушения части жилого дома объявляется региональный режим ЧС, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:17
2023-11-17T02:17
2023-11-17T03:27
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Астраханской области после обрушения части жилого дома объявляется региональный режим ЧС, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС", — написал губернатор.Он уточнил, что спасатели разобрали 25 процентов завалов, и, по предварительной оценке, завершат работы до 14.00, после чего вокруг территории выставят ограждение. Сейчас по периметру работает охрана."Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, нормативная база для этого готова. Сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты", — продолжил Бабушкин.По его словам, сейчас действуют три пункта временного размещения, готовые принять жителей дома. Глава региона добавил, что сейчас там находятся пять человек: семья с ребенком-подростком и молодая пара. Их обеспечили горячим питанием и вещами."Информации, был ли кто-то в одной из квартир, до сих пор нет. Сейчас следствие проверяет все версии", — заключил губернатор.В четверг вечером в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды здания.По предварительным данным, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.Всего из дома вывели 213 человек, в том числе 37 детей.На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-17T02:17
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РИА Новости
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, россия, астраханская область, игорь бабушкин
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин
В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения части дома
Губернатор Бабушкин: в Астраханской области введен режим ЧС
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
В Астраханской области после обрушения части жилого дома объявляется региональный режим ЧС, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале
.
"Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС", — написал губернатор.
Он уточнил, что спасатели разобрали 25 процентов завалов, и, по предварительной оценке, завершат работы до 14.00, после чего вокруг территории выставят ограждение. Сейчас по периметру работает охрана.
«
"Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, нормативная база для этого готова. Сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты", — продолжил Бабушкин.
По его словам, сейчас действуют три пункта временного размещения, готовые принять жителей дома. Глава региона добавил, что сейчас там находятся пять человек: семья с ребенком-подростком и молодая пара. Их обеспечили горячим питанием и вещами.
"Информации, был ли кто-то в одной из квартир, до сих пор нет. Сейчас следствие проверяет все версии", — заключил губернатор.
В четверг вечером в оперативную дежурную смену ГУ МЧС
по Астраханской области поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды здания.
По предварительным данным, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.
Всего из дома вывели 213 человек, в том числе 37 детей.
На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2023 годах