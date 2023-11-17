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В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения части дома - РИА Новости, 17.11.2023
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02:17 17.11.2023 (обновлено: 03:27 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/razbor-1909982581.html
В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения части дома
В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения части дома - РИА Новости, 17.11.2023
В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения части дома
В Астраханской области после обрушения части жилого дома объявляется региональный режим ЧС, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:17
2023-11-17T03:27
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
россия
астраханская область
игорь бабушкин
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Астраханской области после обрушения части жилого дома объявляется региональный режим ЧС, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС", — написал губернатор.Он уточнил, что спасатели разобрали 25 процентов завалов, и, по предварительной оценке, завершат работы до 14.00, после чего вокруг территории выставят ограждение. Сейчас по периметру работает охрана.&quot;Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, нормативная база для этого готова. Сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты&quot;, — продолжил Бабушкин.По его словам, сейчас действуют три пункта временного размещения, готовые принять жителей дома. Глава региона добавил, что сейчас там находятся пять человек: семья с ребенком-подростком и молодая пара. Их обеспечили горячим питанием и вещами."Информации, был ли кто-то в одной из квартир, до сих пор нет. Сейчас следствие проверяет все версии", — заключил губернатор.В четверг вечером в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды здания.По предварительным данным, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.Всего из дома вывели 213 человек, в том числе 37 детей.На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани, россия, астраханская область, игорь бабушкин
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани, Россия, Астраханская область, Игорь Бабушкин
В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения части дома

Губернатор Бабушкин: в Астраханской области введен режим ЧС

© Фото : УМВД России по Астраханской областиНа месте обрушения части дома в Астрахани
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : УМВД России по Астраханской области
На месте обрушения части дома в Астрахани. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Астраханской области после обрушения части жилого дома объявляется региональный режим ЧС, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
"Наши медучреждения, министерства и службы переведены в круглосуточный режим работы, введен региональный режим ЧС", — написал губернатор.
Он уточнил, что спасатели разобрали 25 процентов завалов, и, по предварительной оценке, завершат работы до 14.00, после чего вокруг территории выставят ограждение. Сейчас по периметру работает охрана.
«

"Всем пострадавшим будет оказана финансовая поддержка, нормативная база для этого готова. Сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты", — продолжил Бабушкин.

По его словам, сейчас действуют три пункта временного размещения, готовые принять жителей дома. Глава региона добавил, что сейчас там находятся пять человек: семья с ребенком-подростком и молодая пара. Их обеспечили горячим питанием и вещами.
"Информации, был ли кто-то в одной из квартир, до сих пор нет. Сейчас следствие проверяет все версии", — заключил губернатор.
В четверг вечером в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Астраханской области поступило сообщение о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома по адресу: Вокзальная площадь, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды здания.
По предварительным данным, одна женщина погибла, несколько человек числятся пропавшими без вести.
Всего из дома вывели 213 человек, в том числе 37 детей.
На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.
Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности.
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