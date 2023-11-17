Рейтинг@Mail.ru
Администрация США одобрила продажу Японии крылатых ракет Tomahawk - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/rakety-1910207265.html
Администрация США одобрила продажу Японии крылатых ракет Tomahawk
Администрация США одобрила продажу Японии крылатых ракет Tomahawk - РИА Новости, 17.11.2023
Администрация США одобрила продажу Японии крылатых ракет Tomahawk
Американская администрация одобрила продажу Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk морского базирования, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:35
2023-11-17T23:35
в мире
япония
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_519a25632e06a5c53ee98405978ee042.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американская администрация одобрила продажу Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk морского базирования, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. Сделка оценивается в 2,35 миллиарда долларов. "Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Японии системы вооружения Tomahawk и сопутствующего оборудования", - говорится в сообщении. Продать планируется до 200 ракет Tomahawk Block IV, столько же Tomahawk Block V и 14 систем управления TTWCS. Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.
https://ria.ru/20231109/tanki-1908531839.html
https://ria.ru/20231024/prodazha-1905047136.html
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886261071_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3c7a73c7ca904316e37616fc6c659131.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Япония, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Администрация США одобрила продажу Японии крылатых ракет Tomahawk

В США одобрили продажу Японии крылатых ракет Tomahawk на 2,35 млрд долларов

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezБаза ВВС США, Довер
База ВВС США, Довер - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
База ВВС США, Довер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американская администрация одобрила продажу Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk морского базирования, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
Сделка оценивается в 2,35 миллиарда долларов.
Танк Abrams во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Администрация США одобрила продажу Румынии 54 танков Abrams
9 ноября, 23:38
«
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Японии системы вооружения Tomahawk и сопутствующего оборудования", - говорится в сообщении.
Продать планируется до 200 ракет Tomahawk Block IV, столько же Tomahawk Block V и 14 систем управления TTWCS.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Госдеп одобрил продажу Латвии HIMARS на 220 миллионов долларов
24 октября, 22:33
 
В миреЯпонияСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала