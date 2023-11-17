https://ria.ru/20231117/rakety-1910207265.html

Администрация США одобрила продажу Японии крылатых ракет Tomahawk

Администрация США одобрила продажу Японии крылатых ракет Tomahawk - РИА Новости, 17.11.2023

Администрация США одобрила продажу Японии крылатых ракет Tomahawk

Американская администрация одобрила продажу Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk морского базирования, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T23:35

2023-11-17T23:35

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Американская администрация одобрила продажу Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk морского базирования, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США. Сделка оценивается в 2,35 миллиарда долларов. "Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Японии системы вооружения Tomahawk и сопутствующего оборудования", - говорится в сообщении. Продать планируется до 200 ракет Tomahawk Block IV, столько же Tomahawk Block V и 14 систем управления TTWCS. Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.

https://ria.ru/20231109/tanki-1908531839.html

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в мире, япония, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша