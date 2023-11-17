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ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2023
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15:57 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/rakety-1910109622.html
ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области
ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2023
ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области
Украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району Херсонской области, ракеты подавлены средствами РЭБ, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:57
2023-11-17T15:57
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району Херсонской области, ракеты подавлены средствами РЭБ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.&quot;Сегодня боевики киевских вооруженных формирований произвели обстрел ракетами &quot;шторм шэдоу&quot; Чаплинского района. Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены, они отклонились от курса&quot;, - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, одна ракета упала на открытом пространстве, другая врезалась в нежилое строение."Из людей никто не пострадал", - подчеркнул губернатор.
https://radiosputnik.ru/20231111/reb-1908880433.html
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херсонская область , вооруженные силы украины
Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРакеты в небе
Ракеты в небе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району Херсонской области, ракеты подавлены средствами РЭБ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«

"Сегодня боевики киевских вооруженных формирований произвели обстрел ракетами "шторм шэдоу" Чаплинского района. Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены, они отклонились от курса", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, одна ракета упала на открытом пространстве, другая врезалась в нежилое строение.
"Из людей никто не пострадал", - подчеркнул губернатор.
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