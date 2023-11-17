https://ria.ru/20231117/rakety-1910109622.html

ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области

ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2023

ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Херсонской области

Украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району Херсонской области, ракеты подавлены средствами РЭБ, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:57

2023-11-17T15:57

2023-11-17T15:57

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чаплинскому району Херсонской области, ракеты подавлены средствами РЭБ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Сегодня боевики киевских вооруженных формирований произвели обстрел ракетами "шторм шэдоу" Чаплинского района. Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены, они отклонились от курса", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, одна ракета упала на открытом пространстве, другая врезалась в нежилое строение."Из людей никто не пострадал", - подчеркнул губернатор.

https://radiosputnik.ru/20231111/reb-1908880433.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины