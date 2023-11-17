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В МО появится 4 тысячи рабочих мест благодаря проектам импортозамещения
В МО появится 4 тысячи рабочих мест благодаря проектам импортозамещения - РИА Новости, 17.11.2023
В МО появится 4 тысячи рабочих мест благодаря проектам импортозамещения
Московская область продолжает реализовывать проекты импортозамещения. Так, в сфере металлургии и машиностроения их более 40. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:20
2023-11-17T18:20
2023-11-17T18:20
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Московская область продолжает реализовывать проекты импортозамещения. Так, в сфере металлургии и машиностроения их более 40. Об этом сообщил телеканал "360"."Общий объем инвестиций оценивается в 47,1 миллиарда рублей. На предприятиях планируется создать около 3,9 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.Так, например, в Мытищах компания "ТРАКС" откроет производство компрессоров для климатического оборудования. Оно необходимо для железнодорожных вагонов и автобусов. На реализацию проекта выделят более 1,2 миллиарда рублей. Еще один проект запустит компания "Трейлер" в Ступине. Там откроют производство элементов подвески для прицепов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Московская область продолжает реализовывать проекты импортозамещения. Так, в сфере металлургии и машиностроения их более 40. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Общий объем инвестиций оценивается в 47,1 миллиарда рублей. На предприятиях планируется создать около 3,9 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Так, например, в Мытищах компания "ТРАКС" откроет производство компрессоров для климатического оборудования. Оно необходимо для железнодорожных вагонов и автобусов. На реализацию проекта выделят более 1,2 миллиарда рублей. Еще один проект запустит компания "Трейлер" в Ступине. Там откроют производство элементов подвески для прицепов.