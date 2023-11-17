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В МО появится 4 тысячи рабочих мест благодаря проектам импортозамещения

В МО появится 4 тысячи рабочих мест благодаря проектам импортозамещения - РИА Новости, 17.11.2023

В МО появится 4 тысячи рабочих мест благодаря проектам импортозамещения

Московская область продолжает реализовывать проекты импортозамещения. Так, в сфере металлургии и машиностроения их более 40. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:20

2023-11-17T18:20

2023-11-17T18:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Московская область продолжает реализовывать проекты импортозамещения. Так, в сфере металлургии и машиностроения их более 40. Об этом сообщил телеканал "360"."Общий объем инвестиций оценивается в 47,1 миллиарда рублей. На предприятиях планируется создать около 3,9 тысячи рабочих мест для жителей Подмосковья", – рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.Так, например, в Мытищах компания "ТРАКС" откроет производство компрессоров для климатического оборудования. Оно необходимо для железнодорожных вагонов и автобусов. На реализацию проекта выделят более 1,2 миллиарда рублей. Еще один проект запустит компания "Трейлер" в Ступине. Там откроют производство элементов подвески для прицепов.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)