https://ria.ru/20231117/putin-1910184757.html
Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию
Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию - РИА Новости, 17.11.2023
Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию
Президент России Владимир Путин поблагодарил общественного деятеля Пьера де Голля, внука первого президента Пятой республики Шарля де Голля, за деятельность по... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:09
2023-11-17T20:09
2023-11-17T20:09
в мире
франция
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb25d1dd983192fdcd52484c4fce270.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил общественного деятеля Пьера де Голля, внука первого президента Пятой республики Шарля де Голля, за деятельность по сближению Франции и России, направленную на преодоление сложностей. "Я хочу вас поблагодарить за всю вашу деятельность, направленную на сближение Франции, да и Европы, объединённую с Россией, направленную на преодоление тех сложностей, с которыми мы сейчас все сталкиваемся", - сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума, обращаясь к де Голлю. Президент отметил, что искренне желает де Голлю успехов. "Когда я обращаюсь к вам и говорю "господин де Голль", Вы знаете, у меня прямо что-то там внутри шевелится", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d0af295d696e255429095a716e14c244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, владимир путин
В мире, Франция, Владимир Путин
Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию
Путин поблагодарил внука де Голля за деятельность по сближению России и Франции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил общественного деятеля Пьера де Голля, внука первого президента Пятой республики Шарля де Голля, за деятельность по сближению Франции и России, направленную на преодоление сложностей.
"Я хочу вас поблагодарить за всю вашу деятельность, направленную на сближение Франции, да и Европы
, объединённую с Россией, направленную на преодоление тех сложностей, с которыми мы сейчас все сталкиваемся", - сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума, обращаясь к де Голлю.
Президент отметил, что искренне желает де Голлю успехов.
"Когда я обращаюсь к вам и говорю "господин де Голль", Вы знаете, у меня прямо что-то там внутри шевелится", - добавил Путин.
Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу