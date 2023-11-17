https://ria.ru/20231117/putin-1910184757.html

Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию

Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию - РИА Новости, 17.11.2023

Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию

Президент России Владимир Путин поблагодарил общественного деятеля Пьера де Голля, внука первого президента Пятой республики Шарля де Голля, за деятельность по... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T20:09

2023-11-17T20:09

2023-11-17T20:09

в мире

франция

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил общественного деятеля Пьера де Голля, внука первого президента Пятой республики Шарля де Голля, за деятельность по сближению Франции и России, направленную на преодоление сложностей. "Я хочу вас поблагодарить за всю вашу деятельность, направленную на сближение Франции, да и Европы, объединённую с Россией, направленную на преодоление тех сложностей, с которыми мы сейчас все сталкиваемся", - сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума, обращаясь к де Голлю. Президент отметил, что искренне желает де Голлю успехов. "Когда я обращаюсь к вам и говорю "господин де Голль", Вы знаете, у меня прямо что-то там внутри шевелится", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html

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в мире, франция, владимир путин