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Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию - РИА Новости, 17.11.2023
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20:09 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/putin-1910184757.html
Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию
Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию - РИА Новости, 17.11.2023
Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию
Президент России Владимир Путин поблагодарил общественного деятеля Пьера де Голля, внука первого президента Пятой республики Шарля де Голля, за деятельность по... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T20:09
2023-11-17T20:09
в мире
франция
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил общественного деятеля Пьера де Голля, внука первого президента Пятой республики Шарля де Голля, за деятельность по сближению Франции и России, направленную на преодоление сложностей. "Я хочу вас поблагодарить за всю вашу деятельность, направленную на сближение Франции, да и Европы, объединённую с Россией, направленную на преодоление тех сложностей, с которыми мы сейчас все сталкиваемся", - сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума, обращаясь к де Голлю. Президент отметил, что искренне желает де Голлю успехов. "Когда я обращаюсь к вам и говорю "господин де Голль", Вы знаете, у меня прямо что-то там внутри шевелится", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html
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в мире, франция, владимир путин
В мире, Франция, Владимир Путин
Путин поблагодарил внука де Голля за попытки сблизить Россию и Францию

Путин поблагодарил внука де Голля за деятельность по сближению России и Франции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил общественного деятеля Пьера де Голля, внука первого президента Пятой республики Шарля де Голля, за деятельность по сближению Франции и России, направленную на преодоление сложностей.
"Я хочу вас поблагодарить за всю вашу деятельность, направленную на сближение Франции, да и Европы, объединённую с Россией, направленную на преодоление тех сложностей, с которыми мы сейчас все сталкиваемся", - сказал Путин на заседании Санкт-Петербургского культурного форума, обращаясь к де Голлю.
Президент отметил, что искренне желает де Голлю успехов.
"Когда я обращаюсь к вам и говорю "господин де Голль", Вы знаете, у меня прямо что-то там внутри шевелится", - добавил Путин.
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