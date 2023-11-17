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Путин заявил, что постарается приехать на фестиваль "Славянский базар"
Путин заявил, что постарается приехать на фестиваль "Славянский базар" - РИА Новости, 17.11.2023
Путин заявил, что постарается приехать на фестиваль "Славянский базар"
Президент России Владимир Путин сказал, что постарается посетить Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:42
2023-11-17T19:42
2023-11-17T19:42
культура
владимир путин
белоруссия
в мире
славянский базар в витебске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сказал, что постарается посетить Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". "Спасибо большое, я постараюсь! Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит, так что с Александром Григорьевичем (президентом Белоруссии - ред.) увижусь, и мы обязательно это пообсуждаем, спасибо!" - ответил Путин на приглашение министра культуры Белоруссии Анатолия Маркевича посетить Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".
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владимир путин, белоруссия, в мире, славянский базар в витебске
Культура, Владимир Путин, Белоруссия, В мире, Славянский базар в Витебске
Путин заявил, что постарается приехать на фестиваль "Славянский базар"
Путин заявил, что постарается посетить фестиваль "Славянский базар в Витебске"