https://ria.ru/20231117/putin-1910178718.html

Путин сравнил происходящее в Европе с временами Де Голля и Петена

Путин сравнил происходящее в Европе с временами Де Голля и Петена - РИА Новости, 17.11.2023

Путин сравнил происходящее в Европе с временами Де Голля и Петена

Президент РФ Владимир Путин сравнил происходящее сейчас в Европе с тем, что происходило во Франции в период Шарля Де Голля: он и маршал Филипп Петен боролись за РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:37

2023-11-17T19:37

2023-11-17T19:37

европа

россия

франция

владимир путин

шарль де голль

санкт-петербургский международный культурный форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил происходящее сейчас в Европе с тем, что происходило во Франции в период Шарля Де Голля: он и маршал Филипп Петен боролись за одно, но разными путями: путем борьбы и путем соглашательства. "Мне кажется, это такая вольная трактовка, наверное, того, что происходит, мне кажется, что сейчас происходит в Европе. Это я сейчас говорю по отношению к России, у нас есть такие направления: западничество и такие почвенники, которые там одни в одну сторону тянут, другие - в другую. А на самом-то деле надо идти где-то посерединке. Вот в Европе происходит сейчас то, что происходило очень давно", - сказал он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Путин пояснил, что имеет ввиду две линии: ту, которую представлял маршал Петен и генерал Де Голль. "Вроде бы оба боролись за то, чтобы спасти Францию и французов. Но по-разному. Один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы. И вот сейчас, на мой взгляд, ну это можно как угодно относиться к тому, что я говорю, но в принципе происходит то же самое", - сказал президент России.

https://ria.ru/20231117/zapret-1910176221.html

европа

россия

франция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, россия, франция, владимир путин, шарль де голль, санкт-петербургский международный культурный форум