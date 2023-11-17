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Путин сравнил происходящее в Европе с временами Де Голля и Петена - РИА Новости, 17.11.2023
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19:37 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/putin-1910178718.html
Путин сравнил происходящее в Европе с временами Де Голля и Петена
Путин сравнил происходящее в Европе с временами Де Голля и Петена - РИА Новости, 17.11.2023
Путин сравнил происходящее в Европе с временами Де Голля и Петена
Президент РФ Владимир Путин сравнил происходящее сейчас в Европе с тем, что происходило во Франции в период Шарля Де Голля: он и маршал Филипп Петен боролись за РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:37
2023-11-17T19:37
европа
россия
франция
владимир путин
шарль де голль
санкт-петербургский международный культурный форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил происходящее сейчас в Европе с тем, что происходило во Франции в период Шарля Де Голля: он и маршал Филипп Петен боролись за одно, но разными путями: путем борьбы и путем соглашательства. "Мне кажется, это такая вольная трактовка, наверное, того, что происходит, мне кажется, что сейчас происходит в Европе. Это я сейчас говорю по отношению к России, у нас есть такие направления: западничество и такие почвенники, которые там одни в одну сторону тянут, другие - в другую. А на самом-то деле надо идти где-то посерединке. Вот в Европе происходит сейчас то, что происходило очень давно", - сказал он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Путин пояснил, что имеет ввиду две линии: ту, которую представлял маршал Петен и генерал Де Голль. "Вроде бы оба боролись за то, чтобы спасти Францию и французов. Но по-разному. Один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы. И вот сейчас, на мой взгляд, ну это можно как угодно относиться к тому, что я говорю, но в принципе происходит то же самое", - сказал президент России.
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европа, россия, франция, владимир путин, шарль де голль, санкт-петербургский международный культурный форум
Европа, Россия, Франция, Владимир Путин, Шарль де Голль, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин сравнил происходящее в Европе с временами Де Голля и Петена

Путин сравнил происходящее в Европе с временами Де Голля и Петена во Франции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил происходящее сейчас в Европе с тем, что происходило во Франции в период Шарля Де Голля: он и маршал Филипп Петен боролись за одно, но разными путями: путем борьбы и путем соглашательства.
«
"Мне кажется, это такая вольная трактовка, наверное, того, что происходит, мне кажется, что сейчас происходит в Европе. Это я сейчас говорю по отношению к России, у нас есть такие направления: западничество и такие почвенники, которые там одни в одну сторону тянут, другие - в другую. А на самом-то деле надо идти где-то посерединке. Вот в Европе происходит сейчас то, что происходило очень давно", - сказал он на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Путин пояснил, что имеет ввиду две линии: ту, которую представлял маршал Петен и генерал Де Голль.
«
"Вроде бы оба боролись за то, чтобы спасти Францию и французов. Но по-разному. Один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы. И вот сейчас, на мой взгляд, ну это можно как угодно относиться к тому, что я говорю, но в принципе происходит то же самое", - сказал президент России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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ЕвропаРоссияФранцияВладимир ПутинШарль де ГолльСанкт-Петербургский Международный культурный форум
 
 
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