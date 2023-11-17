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Путин пообещал приехать в Кижи - РИА Новости, 17.11.2023
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19:22 17.11.2023 (обновлено: 19:46 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/putin-1910176313.html
Путин пообещал приехать в Кижи
Путин пообещал приехать в Кижи - РИА Новости, 17.11.2023
Путин пообещал приехать в Кижи
Президент России Владимир Путин постарается приехать в музей "Кижи" и пообещал, что при формировании бюджета основные направления по культуре будут учтены. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:22
2023-11-17T19:46
владимир путин
кижи
кижи (музей-заповедник)
общество
санкт-петербургский международный культурный форум
россия
калининград
владивосток
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постарается приехать в музей "Кижи" и пообещал, что при формировании бюджета основные направления по культуре будут учтены."Спасибо, постараюсь приехать и в Кижи", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, отвечая на приглашения директора музея "Кижи" посетить его.Президент отметил, что хотя нацпроект по культуре заканчивается, но "жизнь-то наша не заканчивается". "Я сейчас не готов с голоса сказать, что мы сделаем новый проект, но мы будем работать по всем этим направлениям, связанным с культурой", - отметил Путин.По словам президента, на финальную стадию сейчас вышла работа по бюджету, в котором обязательно все основные направления в сфере культуры будут учитываться.Путин добавил, что сейчас создаются четыре крупных кластера - в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе."Но это только одно из направлений, чтобы поднять интерес к этим регионам, помочь людям, которые там живут, почувствовать себя включенными в самом широком смысле этого слова в культурную жизнь страны", - сказал он.
https://ria.ru/20231117/putin-1910179252.html
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владимир путин, кижи, кижи (музей-заповедник), общество, санкт-петербургский международный культурный форум, россия, калининград, владивосток
Владимир Путин, Кижи, Кижи (музей-заповедник), Общество, Санкт-Петербургский Международный культурный форум, Россия, Калининград, Владивосток
Путин пообещал приехать в Кижи

Путин пообещал посетить Кижи и учесть в бюджете основные направления по культуре

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постарается приехать в музей "Кижи" и пообещал, что при формировании бюджета основные направления по культуре будут учтены.
«
"Спасибо, постараюсь приехать и в Кижи", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, отвечая на приглашения директора музея "Кижи" посетить его.
Президент отметил, что хотя нацпроект по культуре заканчивается, но "жизнь-то наша не заканчивается". "Я сейчас не готов с голоса сказать, что мы сделаем новый проект, но мы будем работать по всем этим направлениям, связанным с культурой", - отметил Путин.
По словам президента, на финальную стадию сейчас вышла работа по бюджету, в котором обязательно все основные направления в сфере культуры будут учитываться.
Путин добавил, что сейчас создаются четыре крупных кластера - в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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«
"Но это только одно из направлений, чтобы поднять интерес к этим регионам, помочь людям, которые там живут, почувствовать себя включенными в самом широком смысле этого слова в культурную жизнь страны", - сказал он.
 
Владимир ПутинКижиКижи (музей-заповедник)ОбществоСанкт-Петербургский Международный культурный форумРоссияКалининградВладивосток
 
 
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