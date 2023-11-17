https://ria.ru/20231117/putin-1910176313.html

Путин пообещал приехать в Кижи

Путин пообещал приехать в Кижи - РИА Новости, 17.11.2023

Путин пообещал приехать в Кижи

Президент России Владимир Путин постарается приехать в музей "Кижи" и пообещал, что при формировании бюджета основные направления по культуре будут учтены. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:22

2023-11-17T19:22

2023-11-17T19:46

владимир путин

кижи

кижи (музей-заповедник)

общество

санкт-петербургский международный культурный форум

россия

калининград

владивосток

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постарается приехать в музей "Кижи" и пообещал, что при формировании бюджета основные направления по культуре будут учтены."Спасибо, постараюсь приехать и в Кижи", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, отвечая на приглашения директора музея "Кижи" посетить его.Президент отметил, что хотя нацпроект по культуре заканчивается, но "жизнь-то наша не заканчивается". "Я сейчас не готов с голоса сказать, что мы сделаем новый проект, но мы будем работать по всем этим направлениям, связанным с культурой", - отметил Путин.По словам президента, на финальную стадию сейчас вышла работа по бюджету, в котором обязательно все основные направления в сфере культуры будут учитываться.Путин добавил, что сейчас создаются четыре крупных кластера - в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе."Но это только одно из направлений, чтобы поднять интерес к этим регионам, помочь людям, которые там живут, почувствовать себя включенными в самом широком смысле этого слова в культурную жизнь страны", - сказал он.

https://ria.ru/20231117/putin-1910179252.html

кижи

россия

калининград

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, кижи, кижи (музей-заповедник), общество, санкт-петербургский международный культурный форум, россия, калининград, владивосток