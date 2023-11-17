Путин пообещал приехать в Кижи
Путин пообещал посетить Кижи и учесть в бюджете основные направления по культуре
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постарается приехать в музей "Кижи" и пообещал, что при формировании бюджета основные направления по культуре будут учтены.
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"Спасибо, постараюсь приехать и в Кижи", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, отвечая на приглашения директора музея "Кижи" посетить его.
Президент отметил, что хотя нацпроект по культуре заканчивается, но "жизнь-то наша не заканчивается". "Я сейчас не готов с голоса сказать, что мы сделаем новый проект, но мы будем работать по всем этим направлениям, связанным с культурой", - отметил Путин.
По словам президента, на финальную стадию сейчас вышла работа по бюджету, в котором обязательно все основные направления в сфере культуры будут учитываться.
Путин добавил, что сейчас создаются четыре крупных кластера - в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе.
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"Но это только одно из направлений, чтобы поднять интерес к этим регионам, помочь людям, которые там живут, почувствовать себя включенными в самом широком смысле этого слова в культурную жизнь страны", - сказал он.