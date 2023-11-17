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Путин прокомментировал высказывания актеров, критиковавших СВО - РИА Новости, 18.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:13 17.11.2023 (обновлено: 05:38 18.11.2023)
https://ria.ru/20231117/putin-1910174725.html
Путин прокомментировал высказывания актеров, критиковавших СВО
Путин прокомментировал высказывания актеров, критиковавших СВО - РИА Новости, 18.11.2023
Путин прокомментировал высказывания актеров, критиковавших СВО
Президент РФ Владимир Путин, говоря об актерах, которые критиковали СВО, заявил, что голова - это не только инструмент для разговора, у них есть право иметь... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-17T19:13
2023-11-18T05:38
культура
владимир путин
россия
культура
новости культуры
общество
санкт-петербургский международный культурный форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об актерах, которые критиковали СВО, заявил, что голова - это не только инструмент для разговора, у них есть право иметь свою точку зрения, но мнение народа объективный фактор, от которого никуда не деться.&quot;Вы знаете, кто-то что-то сказал. Голова - это ведь не только инструмент, чтобы говорить, он и (для того - ред.) чтобы думать перед тем, как что-то скажешь. Это первое. Но есть и второе. Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые. Конечно, они занимаются своим делом... Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит&quot;, - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Он отметил, что каждый человек безусловно имеет право на свою точку зрения, но надо учитывать и такой фактор, как мнение народа."Есть еще одно обстоятельство, которое безусловно всем нужно учитывать, это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем. И это такой объективный фактор, от которого никому никуда не деться", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, культура, новости культуры, общество, санкт-петербургский международный культурный форум
Культура, Владимир Путин, Россия, Культура, Новости культуры, Общество, Санкт-Петербургский Международный культурный форум
Путин прокомментировал высказывания актеров, критиковавших СВО

Путин заявил, что критиковавшие СВО актеры имеют право на свою точку зрения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об актерах, которые критиковали СВО, заявил, что голова - это не только инструмент для разговора, у них есть право иметь свою точку зрения, но мнение народа объективный фактор, от которого никуда не деться.
«

"Вы знаете, кто-то что-то сказал. Голова - это ведь не только инструмент, чтобы говорить, он и (для того - ред.) чтобы думать перед тем, как что-то скажешь. Это первое. Но есть и второе. Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые. Конечно, они занимаются своим делом... Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Он отметил, что каждый человек безусловно имеет право на свою точку зрения, но надо учитывать и такой фактор, как мнение народа.
«
"Есть еще одно обстоятельство, которое безусловно всем нужно учитывать, это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем. И это такой объективный фактор, от которого никому никуда не деться", - сказал Путин.
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КультураВладимир ПутинРоссияКультураНовости культурыОбществоСанкт-Петербургский Международный культурный форум
 
 
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