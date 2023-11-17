https://ria.ru/20231117/putin-1910174725.html

Путин прокомментировал высказывания актеров, критиковавших СВО

Путин прокомментировал высказывания актеров, критиковавших СВО - РИА Новости, 18.11.2023

Путин прокомментировал высказывания актеров, критиковавших СВО

Президент РФ Владимир Путин, говоря об актерах, которые критиковали СВО, заявил, что голова - это не только инструмент для разговора, у них есть право иметь... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-17T19:13

2023-11-17T19:13

2023-11-18T05:38

культура

владимир путин

россия

культура

новости культуры

общество

санкт-петербургский международный культурный форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об актерах, которые критиковали СВО, заявил, что голова - это не только инструмент для разговора, у них есть право иметь свою точку зрения, но мнение народа объективный фактор, от которого никуда не деться."Вы знаете, кто-то что-то сказал. Голова - это ведь не только инструмент, чтобы говорить, он и (для того - ред.) чтобы думать перед тем, как что-то скажешь. Это первое. Но есть и второе. Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые. Конечно, они занимаются своим делом... Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Он отметил, что каждый человек безусловно имеет право на свою точку зрения, но надо учитывать и такой фактор, как мнение народа."Есть еще одно обстоятельство, которое безусловно всем нужно учитывать, это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем. И это такой объективный фактор, от которого никому никуда не деться", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231101/urgant-1906740082.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, культура, новости культуры, общество, санкт-петербургский международный культурный форум