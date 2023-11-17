Путин прокомментировал высказывания актеров, критиковавших СВО
Путин заявил, что критиковавшие СВО актеры имеют право на свою точку зрения
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об актерах, которые критиковали СВО, заявил, что голова - это не только инструмент для разговора, у них есть право иметь свою точку зрения, но мнение народа объективный фактор, от которого никуда не деться.
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"Вы знаете, кто-то что-то сказал. Голова - это ведь не только инструмент, чтобы говорить, он и (для того - ред.) чтобы думать перед тем, как что-то скажешь. Это первое. Но есть и второе. Многие люди взрослые, грамотные, знающие, талантливые. Конечно, они занимаются своим делом... Но я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Он отметил, что каждый человек безусловно имеет право на свою точку зрения, но надо учитывать и такой фактор, как мнение народа.
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"Есть еще одно обстоятельство, которое безусловно всем нужно учитывать, это настроение в обществе и мнение народа страны, которую мы считаем своей родиной или не считаем. И это такой объективный фактор, от которого никому никуда не деться", - сказал Путин.