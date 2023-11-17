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Путин анонсировал визит в Минск - РИА Новости, 17.11.2023
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18:50 17.11.2023 (обновлено: 19:07 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/putin-1910169890.html
Путин анонсировал визит в Минск
Путин анонсировал визит в Минск - РИА Новости, 17.11.2023
Путин анонсировал визит в Минск
Президент России Владимир Путин заявил, что скоро поедет в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:50
2023-11-17T19:07
минск
одкб
россия
владимир путин
политика
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро поедет в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит", - сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума в Петербурге.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231114/lukashenko-1909455050.html
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минск, одкб, россия, владимир путин, политика, санкт-петербург
Минск, ОДКБ, Россия, Владимир Путин, Политика, Санкт-Петербург
Путин анонсировал визит в Минск

Путин заявил, что скоро отправится в Минск на саммит ОДКБ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро поедет в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит", - сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума в Петербурге.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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МинскОДКБРоссияВладимир ПутинПолитикаСанкт-Петербург
 
 
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