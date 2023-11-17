https://ria.ru/20231117/putin-1910169890.html

Путин анонсировал визит в Минск

Путин анонсировал визит в Минск - РИА Новости, 17.11.2023

Путин анонсировал визит в Минск

Президент России Владимир Путин заявил, что скоро поедет в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:50

2023-11-17T18:50

2023-11-17T19:07

минск

одкб

россия

владимир путин

политика

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро поедет в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит", - сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума в Петербурге.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231114/lukashenko-1909455050.html

минск

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

минск, одкб, россия, владимир путин, политика, санкт-петербург