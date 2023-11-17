https://ria.ru/20231117/putin-1910169890.html
Путин анонсировал визит в Минск
Путин анонсировал визит в Минск - РИА Новости, 17.11.2023
Путин анонсировал визит в Минск
Президент России Владимир Путин заявил, что скоро поедет в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:50
2023-11-17T18:50
2023-11-17T19:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро поедет в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит", - сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума в Петербурге.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, одкб, россия, владимир путин, политика, санкт-петербург
Минск, ОДКБ, Россия, Владимир Путин, Политика, Санкт-Петербург
Путин анонсировал визит в Минск
Путин заявил, что скоро отправится в Минск на саммит ОДКБ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скоро поедет в Минск на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит", - сказал Путин во время пленарного заседания культурного форума в Петербурге.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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