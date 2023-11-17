https://ria.ru/20231117/putin-1910169752.html

Путин назвал "формулу" успеха в западных конкурсах

Путин назвал "формулу" успеха в западных конкурсах - РИА Новости, 17.11.2023

Путин назвал "формулу" успеха в западных конкурсах

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе, чтобы победить в конкурсах, нужно показать что-то из жизни сексменьшинств, они тоже имеют право... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:49

2023-11-17T18:49

2023-11-17T18:49

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе, чтобы победить в конкурсах, нужно показать что-то из жизни сексменьшинств, они тоже имеют право выигрывать, но плохо, если только они, равноправие должно быть везде и во всем, в том числе в конкурсах в сфере культуры."Мы видим, (что) на всяких конкурсах в западных странах для того, чтобы что-то выиграть, надо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров… Вот что я хотел бы сказать, неожиданную вещь скажу. И они тоже, эти темы, эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума."Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему", - добавил Путин.По словам Путина, равноправие должно быть везде и во всем, в том числе в конкурсах в сфере культуры.

https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html

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владимир путин, россия