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Путин назвал "формулу" успеха в западных конкурсах - РИА Новости, 17.11.2023
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18:49 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/putin-1910169752.html
Путин назвал "формулу" успеха в западных конкурсах
Путин назвал "формулу" успеха в западных конкурсах - РИА Новости, 17.11.2023
Путин назвал "формулу" успеха в западных конкурсах
Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе, чтобы победить в конкурсах, нужно показать что-то из жизни сексменьшинств, они тоже имеют право... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:49
2023-11-17T18:49
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе, чтобы победить в конкурсах, нужно показать что-то из жизни сексменьшинств, они тоже имеют право выигрывать, но плохо, если только они, равноправие должно быть везде и во всем, в том числе в конкурсах в сфере культуры."Мы видим, (что) на всяких конкурсах в западных странах для того, чтобы что-то выиграть, надо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров… Вот что я хотел бы сказать, неожиданную вещь скажу. И они тоже, эти темы, эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума."Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему", - добавил Путин.По словам Путина, равноправие должно быть везде и во всем, в том числе в конкурсах в сфере культуры.
https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин назвал "формулу" успеха в западных конкурсах

Путин: чтобы выиграть в западных конкурсах, нужно показать что-то из жизни ЛГБТ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе, чтобы победить в конкурсах, нужно показать что-то из жизни сексменьшинств, они тоже имеют право выигрывать, но плохо, если только они, равноправие должно быть везде и во всем, в том числе в конкурсах в сфере культуры.
"Мы видим, (что) на всяких конкурсах в западных странах для того, чтобы что-то выиграть, надо рассказать, написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров… Вот что я хотел бы сказать, неожиданную вещь скажу. И они тоже, эти темы, эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
"Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему", - добавил Путин.
По словам Путина, равноправие должно быть везде и во всем, в том числе в конкурсах в сфере культуры.
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