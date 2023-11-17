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Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 17.11.2023
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10:26 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/putin-1910021717.html
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 17.11.2023
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,8% россиян, 75,7% сообщили, что одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:26
2023-11-17T10:26
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,8% россиян, 75,7% сообщили, что одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно опубликованным данным на сайте ВЦИОМ, на вопрос, в целом одобряют или не одобряют они деятельность президента России, 75,7% ответили, что одобряют, 14,9% - не одобряют. Кроме того, 78,8% респондентов сообщили, что доверяют Путину, не доверяют 17,2% опрошенных. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 6 по 12 ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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россия, владимир путин, вциом, общество
Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Общество
Путину доверяют более 78 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ: 78,8% россиян доверяют Путину, 75,7% одобряют его деятельность

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,8% россиян, 75,7% сообщили, что одобряют его деятельность, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно опубликованным данным на сайте ВЦИОМ, на вопрос, в целом одобряют или не одобряют они деятельность президента России, 75,7% ответили, что одобряют, 14,9% - не одобряют.
Кроме того, 78,8% респондентов сообщили, что доверяют Путину, не доверяют 17,2% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 6 по 12 ноября среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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