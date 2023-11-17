https://ria.ru/20231117/putin-1910017158.html

Работу Путина положительно оценили 80 процентов россиян, показал опрос

Работу Путина положительно оценили 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 17.11.2023

Работу Путина положительно оценили 80 процентов россиян, показал опрос

Большинство россиян (78%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:55

2023-11-17T09:55

2023-11-17T09:55

россия

общество

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (78%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что хорошо, около 10% считают, что скорее плохо, 11% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 78% россиян, 14% скорее не доверяют, 8% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 10-12 ноября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус