https://ria.ru/20231117/putin-1910017158.html
Работу Путина положительно оценили 80 процентов россиян, показал опрос
Работу Путина положительно оценили 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 17.11.2023
Работу Путина положительно оценили 80 процентов россиян, показал опрос
Большинство россиян (78%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:55
2023-11-17T09:55
2023-11-17T09:55
россия
общество
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Большинство россиян (78%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 80%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 80% россиян ответили, что хорошо, около 10% считают, что скорее плохо, 11% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 78% россиян, 14% скорее не доверяют, 8% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 10-12 ноября 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус
Россия, Общество, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Работу Путина положительно оценили 80 процентов россиян, показал опрос
ФОМ: 80% россиян положительно оценивают работу Путина, 78% доверяют ему