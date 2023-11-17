https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html

"Он все понимает": до Запада дошло, почему не получилось победить Путина

"Он все понимает": до Запада дошло, почему не получилось победить Путина - РИА Новости, 17.11.2023

"Он все понимает": до Запада дошло, почему не получилось победить Путина

Одна из причин непобедимости России в войне за ресурсы заключается в упоре Запада на зеленую энергетику, считает обозреватель UnHerd Ральф Шелльхаммер. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T01:05

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Одна из причин непобедимости России в войне за ресурсы заключается в упоре Запада на зеленую энергетику, считает обозреватель UnHerd Ральф Шелльхаммер."Энергия по-прежнему играет ключевую роль в геополитике. И пока Путин понимает это лучше своих западных противников, победить Москву в войне за ресурсы будет непросто", — заявил Шелльхаммер.Обозреватель предположил, что США и Европа могли бы построить новый трубопровод Keystone XL и "открыть энергетический вентиль" вместо введения ценового потолка на российские газ и нефть. Цены на топливо в этом случае, пояснил журналист, могли бы рухнуть. Упор на зеленую энергетику и экологическое лобби не позволили странам Запада нанести желаемый урон российской экономике, подытожил автор.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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