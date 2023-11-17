https://ria.ru/20231117/pushacheva-1910110895.html
Пугачеву с ребенком заметили в монастыре на Кипре
Пугачеву с ребенком заметили в монастыре на Кипре - РИА Новости, 17.11.2023
Пугачеву с ребенком заметили в монастыре на Кипре
Певица Алла Пугачева была замечена около Киккского монастыря на Кипре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:52
2023-11-17T15:52
2023-11-17T15:52
шоубиз
алла пугачева
кипр
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КИПР, 17 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева была замечена около Киккского монастыря на Кипре, передает корреспондент РИА Новости. Артистка выходила из монастыря в компании сына и женщины. Она обменялась парой слов со своей собеседницей, а затем переключила свое внимание на мальчика. Пугачева уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. 3 ноября она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну. Мужской монастырь Киккос — один из самых известных православных действующих монастырей Кипра. Он находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря к западу от горной системы Троодос. В монастыре находится Киккская икона Божией Матери, по преданию, написанная апостолом Лукой.
https://ria.ru/20231116/simonyan-1909808193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, кипр
Шоубиз, Алла Пугачева, Кипр
Пугачеву с ребенком заметили в монастыре на Кипре
Пугачеву с ребенком заметили около Киккского монастыря на Кипре
КИПР, 17 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева была замечена около Киккского монастыря на Кипре, передает корреспондент РИА Новости.
Артистка выходила из монастыря в компании сына и женщины. Она обменялась парой слов со своей собеседницей, а затем переключила свое внимание на мальчика.
Пугачева уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. 3 ноября она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Мужской монастырь Киккос — один из самых известных православных действующих монастырей Кипра. Он находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря к западу от горной системы Троодос. В монастыре находится Киккская икона Божией Матери, по преданию, написанная апостолом Лукой.
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