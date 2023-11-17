https://ria.ru/20231117/pushacheva-1910110895.html

Пугачеву с ребенком заметили в монастыре на Кипре

Пугачеву с ребенком заметили в монастыре на Кипре - РИА Новости, 17.11.2023

Пугачеву с ребенком заметили в монастыре на Кипре

Певица Алла Пугачева была замечена около Киккского монастыря на Кипре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:52

2023-11-17T15:52

2023-11-17T15:52

шоубиз

алла пугачева

кипр

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КИПР, 17 ноя - РИА Новости. Певица Алла Пугачева была замечена около Киккского монастыря на Кипре, передает корреспондент РИА Новости. Артистка выходила из монастыря в компании сына и женщины. Она обменялась парой слов со своей собеседницей, а затем переключила свое внимание на мальчика. Пугачева уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. 3 ноября она возвращалась в Россию и записала в студии "Салам" три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну. Мужской монастырь Киккос — один из самых известных православных действующих монастырей Кипра. Он находится на высоте более тысячи метров над уровнем моря к западу от горной системы Троодос. В монастыре находится Киккская икона Божией Матери, по преданию, написанная апостолом Лукой.

https://ria.ru/20231116/simonyan-1909808193.html

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алла пугачева, кипр