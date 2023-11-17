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Хоценко рассказал о главных импортозамещающих проектах Омской области - РИА Новости, 17.11.2023
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Омская область
 
17:22 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/proekty-1910147277.html
Хоценко рассказал о главных импортозамещающих проектах Омской области
Хоценко рассказал о главных импортозамещающих проектах Омской области - РИА Новости, 17.11.2023
Хоценко рассказал о главных импортозамещающих проектах Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о важнейших импортозамещающих проектах в области нефтехимии на открытии Дня Омской области на... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:22
2023-11-17T17:22
омская область
омская область
виталий хоценко
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о важнейших импортозамещающих проектах в области нефтехимии на открытии Дня Омской области на выставке-форуме "Россия". "Мощный нефтехимический комплекс – передовое направление омской промышленности. Сегодня наш регион входит в число ведущих центров нефтехимии", - подчеркнул Хоценко. По его словам, в Омской области производится каждый шестой литр российского бензина, каждая седьмая тонна пропилена, каждая десятая автошина. "Сегодня на базе Омского нефтезавода совместно с компанией "Газпромнефть" мы ведем крупный инвестпроект по строительству завода катализаторов. Это первый в нашей стране подобный проект. Делается он вместе с Российской академией наук. Первый проект в сфере импортозамещения нефтепереработки получил статус национального. Этим мы тоже гордимся. Омское производство полностью обеспечивает потребности отрасли катализаторов в стране", - сообщил Хоценко. Он добавил, что вместе с компанией "Газпромнефть" в области создается производство графитированных электродов для металлургии. "Сегодня весь объем этого сырья импортируется из других стран. Эту проблему полностью закроет и решит наше производство. Оно будет расположено на территории особой экономической зоны "Авангард", которая сейчас активно развивается", - сказал Хоценко. Губернатор сообщил, что на территории ОЭЗ также разместится центр по переработке промышленных отходов, производство металлоконструкций для нефтегазового комплекса и ряд других производств. "Инвестиции в проекты, которые будут реализованы в ОЭЗ, сегодня более 45 миллиардов рублей. Чтобы сократить период окупаемости новых производств, мы предоставляем все имеющиеся в нашем арсенале меры государственной поддержки", - отметил Хоценко. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231107/pyaterochka-1907895021.html
https://ria.ru/20231117/vystavka-forum-1910144832.html
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омская область, виталий хоценко, выставка-форум "россия"
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, Выставка-форум "Россия"

Хоценко рассказал о главных импортозамещающих проектах Омской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко . Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о важнейших импортозамещающих проектах в области нефтехимии на открытии Дня Омской области на выставке-форуме "Россия".
"Мощный нефтехимический комплекс – передовое направление омской промышленности. Сегодня наш регион входит в число ведущих центров нефтехимии", - подчеркнул Хоценко.
По его словам, в Омской области производится каждый шестой литр российского бензина, каждая седьмая тонна пропилена, каждая десятая автошина.
"Сегодня на базе Омского нефтезавода совместно с компанией "Газпромнефть" мы ведем крупный инвестпроект по строительству завода катализаторов. Это первый в нашей стране подобный проект. Делается он вместе с Российской академией наук. Первый проект в сфере импортозамещения нефтепереработки получил статус национального. Этим мы тоже гордимся. Омское производство полностью обеспечивает потребности отрасли катализаторов в стране", - сообщил Хоценко.
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Он добавил, что вместе с компанией "Газпромнефть" в области создается производство графитированных электродов для металлургии.
"Сегодня весь объем этого сырья импортируется из других стран. Эту проблему полностью закроет и решит наше производство. Оно будет расположено на территории особой экономической зоны "Авангард", которая сейчас активно развивается", - сказал Хоценко.
Губернатор сообщил, что на территории ОЭЗ также разместится центр по переработке промышленных отходов, производство металлоконструкций для нефтегазового комплекса и ряд других производств.
"Инвестиции в проекты, которые будут реализованы в ОЭЗ, сегодня более 45 миллиардов рублей. Чтобы сократить период окупаемости новых производств, мы предоставляем все имеющиеся в нашем арсенале меры государственной поддержки", - отметил Хоценко.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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Омская областьОмская областьВиталий ХоценкоВыставка-форум "Россия"
 
 
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