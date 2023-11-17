Рейтинг@Mail.ru
"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/prints-1910100855.html
"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь
"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь - РИА Новости, 17.11.2023
"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь
Поведение президента Украины Владимира Зеленского похоже на манипуляцию мошенника, пишет American Greatness со ссылкой на слова политического обозревателя Тима... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:15
2023-11-17T15:15
политика
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Поведение президента Украины Владимира Зеленского похоже на манипуляцию мошенника, пишет American Greatness со ссылкой на слова политического обозревателя Тима Янга."Этот парень смахивает на "нигерийского принца" из спам-рассылки. Сколько мы им уже отвалили военной техники и денег? Миллиардов на 200 потянет? А ему еще подавай?" — сказал он в эфире своего подкаста.Янга возмутило поведение политика, поскольку он продолжает требовать денег на авантюру, которую обозреватель описал как "проигрышный бой".Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1910094515.html
https://ria.ru/20231117/vsu-1910059900.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2c7aed3fd30224e65122a1bfe63ae0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский
Политика, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский
"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь

Обозреватель Янг сравнил Зеленского с мошенником из спам-рассылки

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Поведение президента Украины Владимира Зеленского похоже на манипуляцию мошенника, пишет American Greatness со ссылкой на слова политического обозревателя Тима Янга.
"Этот парень смахивает на "нигерийского принца" из спам-рассылки. Сколько мы им уже отвалили военной техники и денег? Миллиардов на 200 потянет? А ему еще подавай?" — сказал он в эфире своего подкаста.
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ
Вчера, 14:53
Янга возмутило поведение политика, поскольку он продолжает требовать денег на авантюру, которую обозреватель описал как "проигрышный бой".
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
"Остается пустота". Генерал ВСУ раскрыл маневр России против Украины
Вчера, 12:38
 
ПолитикаВ миреУкраинаСШАКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала