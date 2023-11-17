https://ria.ru/20231117/prints-1910100855.html
"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь
"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь - РИА Новости, 17.11.2023
"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь
Поведение президента Украины Владимира Зеленского похоже на манипуляцию мошенника, пишет American Greatness со ссылкой на слова политического обозревателя Тима... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:15
2023-11-17T15:15
2023-11-17T15:15
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Поведение президента Украины Владимира Зеленского похоже на манипуляцию мошенника, пишет American Greatness со ссылкой на слова политического обозревателя Тима Янга."Этот парень смахивает на "нигерийского принца" из спам-рассылки. Сколько мы им уже отвалили военной техники и денег? Миллиардов на 200 потянет? А ему еще подавай?" — сказал он в эфире своего подкаста.Янга возмутило поведение политика, поскольку он продолжает требовать денег на авантюру, которую обозреватель описал как "проигрышный бой".Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1910094515.html
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политика, в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский
Политика, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский
"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь
Обозреватель Янг сравнил Зеленского с мошенником из спам-рассылки