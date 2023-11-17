https://ria.ru/20231117/prints-1910100855.html

"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь

"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь - РИА Новости, 17.11.2023

"Нигерийский принц". В поведении Зеленского заметили необычную деталь

Поведение президента Украины Владимира Зеленского похоже на манипуляцию мошенника, пишет American Greatness со ссылкой на слова политического обозревателя Тима... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:15

2023-11-17T15:15

2023-11-17T15:15

политика

в мире

украина

сша

киев

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902413554_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_d8486e37f9527d3484b9f26189539b58.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Поведение президента Украины Владимира Зеленского похоже на манипуляцию мошенника, пишет American Greatness со ссылкой на слова политического обозревателя Тима Янга."Этот парень смахивает на "нигерийского принца" из спам-рассылки. Сколько мы им уже отвалили военной техники и денег? Миллиардов на 200 потянет? А ему еще подавай?" — сказал он в эфире своего подкаста.Янга возмутило поведение политика, поскольку он продолжает требовать денег на авантюру, которую обозреватель описал как "проигрышный бой".Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1910094515.html

https://ria.ru/20231117/vsu-1910059900.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский