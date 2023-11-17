https://ria.ru/20231117/prigovor-1910061868.html
В ДНР осудили боевика "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя
В ДНР осудили боевика "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя - РИА Новости, 17.11.2023
В ДНР осудили боевика "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, расстрелявшего из автомата жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:46
2023-11-17T12:46
2023-11-17T12:48
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, расстрелявшего из автомата жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего инструктора по вождению 1-й роты второго батальона особого отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины Сергея Рогозного… Суд приговорил Рогозного к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в апреле 2022 года Рогозный находился на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе. По радиосвязи он получил приказ от командования совершить убийство мирного жителя, который находился вблизи позиций. Выполняя приказ, Рогозный растерял из автомата мужчину, который от полученных ранений скончался на месте преступления. Он признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230912/prigovor-1895847524.html
https://ria.ru/20231026/prigovor-1905414939.html
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донецкая народная республика, россия, мариуполь
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Специальная военная операция на Украине
В ДНР осудили боевика "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя
В ДНР осудили на 25 лет боевика "Азова", расстрелявшего жителя Мариуполя