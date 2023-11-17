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В ДНР осудили боевика "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 17.11.2023 (обновлено: 12:48 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/prigovor-1910061868.html
В ДНР осудили боевика "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя
В ДНР осудили боевика "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя - РИА Новости, 17.11.2023
В ДНР осудили боевика "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, расстрелявшего из автомата жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:46
2023-11-17T12:48
донецкая народная республика
россия
мариуполь
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, расстрелявшего из автомата жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего инструктора по вождению 1-й роты второго батальона особого отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины Сергея Рогозного… Суд приговорил Рогозного к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в апреле 2022 года Рогозный находился на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе. По радиосвязи он получил приказ от командования совершить убийство мирного жителя, который находился вблизи позиций. Выполняя приказ, Рогозный растерял из автомата мужчину, который от полученных ранений скончался на месте преступления. Он признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230912/prigovor-1895847524.html
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, мариуполь
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Специальная военная операция на Украине
В ДНР осудили боевика "Азова"*, расстрелявшего жителя Мариуполя

В ДНР осудили на 25 лет боевика "Азова", расстрелявшего жителя Мариуполя

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима боевика "Азова"*, расстрелявшего из автомата жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего инструктора по вождению 1-й роты второго батальона особого отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины Сергея Рогозного… Суд приговорил Рогозного к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима ", - сообщили в прокуратуре.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Боевику "Азова"* заочно дали срок за издевательства над российским пленным
12 сентября, 14:47
В суде было установлено, что в апреле 2022 года Рогозный находился на боевой позиции в многоквартирном доме на улице Латышева в Мариуполе. По радиосвязи он получил приказ от командования совершить убийство мирного жителя, который находился вблизи позиций. Выполняя приказ, Рогозный растерял из автомата мужчину, который от полученных ранений скончался на месте преступления.
Он признан виновным по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)
* Запрещенная в России террористическая организация
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Боевик "Азова"* получил 26 лет за обстрелы жилых домов в Мариуполе
26 октября, 15:27
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариуполь
 
 
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