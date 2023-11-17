https://ria.ru/20231117/priamure-1910031545.html

Выставка "Россия" поможет привлечь инвесторов в Приамурье

Выставка "Россия" поможет привлечь инвесторов в Приамурье - РИА Новости, 17.11.2023

Выставка "Россия" поможет привлечь инвесторов в Приамурье

Губернатор Амурской области Василий Орлов уверен, что участие в международной выставке-форуме "Россия" поможет привлечь инвесторов и ускорить темпы развития... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:03

2023-11-17T11:03

2023-11-17T11:03

амурская область

экономика

амурская область

свободненский район

россия

василий орлов (губернатор)

сибур холдинг

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов уверен, что участие в международной выставке-форуме "Россия" поможет привлечь инвесторов и ускорить темпы развития региона, сообщает правительство Приамурья. Глава региона отметил, что выставка показывает людям достижения, которые вызывают гордость за страну. Задача Приамурья в том числе - монетизировать активность. "На выставке-форуме "Россия" у нас задача не только показать себя, но и привлечь инвесторов. Здесь большое количество инвесторов находится, которым мы аргументировано представим, что в Амурскую область выгодно вкладывать средства", - сказал Орлов. Губернатор отметил, что одно из перспективных направлений – индустриальный парк в Свободненском районе, площадка под него уже определена, предусмотрены преференционные режимы. Сейчас там строятся газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс "Сибура". В будущем на этой площадке можно производить большой перечень продукции. Это глубокая переработка полимеров - полиэтилен, полипропилен, удобрения. А в перспективе - полилактиды и биоразлагаемый пластик. Губернатор выразил уверенность, что участие в выставке-форуме "Россия" поможет Амурской области, как и всем остальным регионам страны, ускорить темпы развития, отмечают в правительстве. Представители региона на международной выставке-форуме "Россия" провели десятки мероприятий и подписали соглашения по разным направлениям. Одно из основных – развитие внутреннего туризма. Амурскую область наряду с ещё тремя регионами ДФО включили в первый в России межрегиональный индустриальный туристический маршрут. "Мы подписали очень важное соглашение о развитии профориентационных маршрутов на базе значимых объектов промтуризма. В этот проект включаются сразу несколько регионов: Амурская область, Забайкалье, Хабаровский край, наши сахалинские партнеры. Все партнеры заинтересованы, чтобы лучшие кадры прибывали на Дальний Восток", - рассказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева. Сельскохозяйственный потенциал Амурской области представили во время "Часа инвестора в сфере агропромышленного комплекса". Потенциальным партерам зампред правительства - министр сельского хозяйства региона Олег Турков в числе перспективных направлений для инвестиций назвал глубокую переработку сои, зерновых, молока, производство и переработку картофеля, мясное животноводство. Зампред рассказал о перспективных инвестиционных проектах, предполагающих строительство на территории региона нескольких перерабатывающих заводов.

https://ria.ru/20231116/rf-1909843422.html

https://ria.ru/20231110/orlov-1908695915.html

амурская область

свободненский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, амурская область, свободненский район, россия, василий орлов (губернатор), сибур холдинг