https://ria.ru/20231117/predprinimateli-1910175247.html
Путин: предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России
Путин: предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России - РИА Новости, 17.11.2023
Путин: предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России
Отечественные предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России, сохраняя культурное наследие народов страны, а меценатство должно стать... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:16
2023-11-17T19:16
2023-11-17T19:16
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Отечественные предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России, сохраняя культурное наследие народов страны, а меценатство должно стать традиционным пунктом повестки Санкт-Петербургского международного культурного форума, заявил президент РФ Владимир Путин. "Созидательную роль в развитии культуры играют и отечественные предприниматели. Они занимаются сохранением культурного наследия народов России, открывают новые креативные пространства, в том числе и на месте бывших промышленных зон, пополняют собрания наших музеев, библиотек ценнейшими артефактами", - сказал Путин в ходе форума. По словам президента, предприниматели делают это "по велению сердца", и такая миссия заслуживает самой глубокой признательности. "Процесс участия предпринимателей в развитии культуры носит наднациональный, объединяющий характер, а значит, инициатив бизнеса, институтов развития России, экономик, ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС будет больше. В этом нет никаких сомнений", - добавил он. Путин также выразил надежду, что тема "деловой культуры", меценатства, станет традиционным пунктом повестки форума. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
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владимир путин, брикс, шос, евразийский экономический союз, санкт-петербургский международный культурный форум, россия, в мире
Культура, Владимир Путин, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз, Санкт-Петербургский Международный культурный форум, Россия, В мире
Путин: предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России
Путин: российские предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Отечественные предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России, сохраняя культурное наследие народов страны, а меценатство должно стать традиционным пунктом повестки Санкт-Петербургского международного культурного форума, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Созидательную роль в развитии культуры играют и отечественные предприниматели. Они занимаются сохранением культурного наследия народов России, открывают новые креативные пространства, в том числе и на месте бывших промышленных зон, пополняют собрания наших музеев, библиотек ценнейшими артефактами", - сказал Путин в ходе форума.
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По словам президента, предприниматели делают это "по велению сердца", и такая миссия заслуживает самой глубокой признательности.
«
"Процесс участия предпринимателей в развитии культуры носит наднациональный, объединяющий характер, а значит, инициатив бизнеса, институтов развития России, экономик, ЕврАзЭС
, БРИКС
, ШОС
будет больше. В этом нет никаких сомнений", - добавил он.
Путин также выразил надежду, что тема "деловой культуры", меценатства, станет традиционным пунктом повестки форума.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.
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