https://ria.ru/20231117/predprinimateli-1910175247.html

Путин: предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России

Путин: предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России - РИА Новости, 17.11.2023

Путин: предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России

Отечественные предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России, сохраняя культурное наследие народов страны, а меценатство должно стать... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:16

2023-11-17T19:16

2023-11-17T19:16

культура

владимир путин

брикс

шос

евразийский экономический союз

санкт-петербургский международный культурный форум

россия

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Отечественные предприниматели играют созидательную роль в развитии культуры России, сохраняя культурное наследие народов страны, а меценатство должно стать традиционным пунктом повестки Санкт-Петербургского международного культурного форума, заявил президент РФ Владимир Путин. "Созидательную роль в развитии культуры играют и отечественные предприниматели. Они занимаются сохранением культурного наследия народов России, открывают новые креативные пространства, в том числе и на месте бывших промышленных зон, пополняют собрания наших музеев, библиотек ценнейшими артефактами", - сказал Путин в ходе форума. По словам президента, предприниматели делают это "по велению сердца", и такая миссия заслуживает самой глубокой признательности. "Процесс участия предпринимателей в развитии культуры носит наднациональный, объединяющий характер, а значит, инициатив бизнеса, институтов развития России, экономик, ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС будет больше. В этом нет никаких сомнений", - добавил он. Путин также выразил надежду, что тема "деловой культуры", меценатства, станет традиционным пунктом повестки форума. Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум - форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231117/shvydkoy-1910118250.html

https://ria.ru/20231108/kultura-1908273952.html

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владимир путин, брикс, шос, евразийский экономический союз, санкт-петербургский международный культурный форум, россия, в мире