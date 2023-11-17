https://ria.ru/20231117/potok-1910085966.html

Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды

Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды - РИА Новости, 17.11.2023

Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды

Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу позволит горожанам наблюдать за пиком метеорного потока Леониды, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:19

2023-11-17T14:19

2023-11-17T14:24

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центр "фобос"

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу позволит горожанам наблюдать за пиком метеорного потока Леониды, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Ранее заведующий московской исторической обсерваторией МГУ им. М. В. Ломоносова, младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К.Штернберга Сергей Жуйко сообщил РИА Новости, что звездопад Леониды можно будет наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября из любой точки планеты, лучше всего "падение звезд" будет видно глубокой ночью, около 2 часов. "В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода, которая позволит горожанам наблюдать за небесным явлением. Тем, кто решит посмотреть, лучше одеться теплее", - сказала Котилевская.

https://ria.ru/20231022/pik-1904439961.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, космос - риа наука, москва, центр "фобос"