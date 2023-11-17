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Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды - РИА Новости, 17.11.2023
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Наука
 
14:19 17.11.2023 (обновлено: 14:24 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/potok-1910085966.html
Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды
Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды - РИА Новости, 17.11.2023
Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды
Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу позволит горожанам наблюдать за пиком метеорного потока Леониды, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:19
2023-11-17T14:24
наука
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу позволит горожанам наблюдать за пиком метеорного потока Леониды, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Ранее заведующий московской исторической обсерваторией МГУ им. М. В. Ломоносова, младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К.Штернберга Сергей Жуйко сообщил РИА Новости, что звездопад Леониды можно будет наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября из любой точки планеты, лучше всего "падение звезд" будет видно глубокой ночью, около 2 часов. "В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода, которая позволит горожанам наблюдать за небесным явлением. Тем, кто решит посмотреть, лучше одеться теплее", - сказала Котилевская.
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Наука, Общество, Космос - РИА Наука, Москва, Центр "Фобос"
Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды

Синоптик Фобос: москвичи смогут наблюдать за потоком Леониды в ночь на субботу

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу позволит горожанам наблюдать за пиком метеорного потока Леониды, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
Ранее заведующий московской исторической обсерваторией МГУ им. М. В. Ломоносова, младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К.Штернберга Сергей Жуйко сообщил РИА Новости, что звездопад Леониды можно будет наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября из любой точки планеты, лучше всего "падение звезд" будет видно глубокой ночью, около 2 часов.
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. 12 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Названа дата пика метеорного потока Ориониды
22 октября, 00:44
«
"В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода, которая позволит горожанам наблюдать за небесным явлением. Тем, кто решит посмотреть, лучше одеться теплее", - сказала Котилевская.
 
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