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Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды
Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды - РИА Новости, 17.11.2023
Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды
Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу позволит горожанам наблюдать за пиком метеорного потока Леониды, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:19
2023-11-17T14:19
2023-11-17T14:24
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу позволит горожанам наблюдать за пиком метеорного потока Леониды, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. Ранее заведующий московской исторической обсерваторией МГУ им. М. В. Ломоносова, младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К.Штернберга Сергей Жуйко сообщил РИА Новости, что звездопад Леониды можно будет наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября из любой точки планеты, лучше всего "падение звезд" будет видно глубокой ночью, около 2 часов. "В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода, которая позволит горожанам наблюдать за небесным явлением. Тем, кто решит посмотреть, лучше одеться теплее", - сказала Котилевская.
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РИА Новости
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общество, космос - риа наука, москва, центр "фобос"
Наука, Общество, Космос - РИА Наука, Москва, Центр "Фобос"
Ночью москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды
Синоптик Фобос: москвичи смогут наблюдать за потоком Леониды в ночь на субботу
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Малооблачная погода в Москве в ночь на субботу позволит горожанам наблюдать за пиком метеорного потока Леониды, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
Ранее заведующий московской исторической обсерваторией МГУ им. М. В. Ломоносова, младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К.Штернберга Сергей Жуйко сообщил РИА Новости, что звездопад Леониды можно будет наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября из любой точки планеты, лучше всего "падение звезд" будет видно глубокой ночью, около 2 часов.
Названа дата пика метеорного потока Ориониды
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"В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода, которая позволит горожанам наблюдать за небесным явлением. Тем, кто решит посмотреть, лучше одеться теплее", - сказала Котилевская.