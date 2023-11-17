https://ria.ru/20231117/post-1910205988.html

Кая Каллас хочет, чтобы ее кандидатуру рассмотрели на пост генсека НАТО

Кая Каллас хочет, чтобы ее кандидатуру рассмотрели на пост генсека НАТО - РИА Новости, 17.11.2023

Кая Каллас хочет, чтобы ее кандидатуру рассмотрели на пост генсека НАТО

интервью телеканалу CNN, что хотела бы, чтобы её кандидатуру рассматривали на пост следующего генерального секретаря НАТО. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T23:14

2023-11-17T23:14

2023-11-17T23:32

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью телеканалу CNN, что хотела бы, чтобы её кандидатуру рассматривали на пост следующего генерального секретаря НАТО. "Мне часто задают этот вопрос, и на этот раз журналист спросил, хотели бы вы, чтобы рассмотрели (её кандидатуру на пост генсека НАТО - ред.), что же, кто бы не хотел... Предложат ли мне такую работу? Маловероятно. Но хотела бы я, чтобы меня рассмотрели? Да", - заявила Каллас, отвечая на вопрос, хотела ли бы она быть следующим генсеком альянса.Ранее газета Politico со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников писала, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, ранее подавший в отставку, является одним из фаворитов на пост генерального секретаря НАТО, как ожидается, он получит широкую поддержку стран-членов альянса.

https://ria.ru/20231116/nato-1909895073.html

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