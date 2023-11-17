https://ria.ru/20231117/pomosch-1910195236.html

В Киеве признали плачевность своего положения из-за сокращения помощи

В Киеве признали плачевность своего положения из-за сокращения помощи - РИА Новости, 17.11.2023

В Киеве признали плачевность своего положения из-за сокращения помощи

Сокращение международной помощи усугубит и без того плачевное положение Украины, Киев призвал партнеров "не распыляться", а сконцентрировать свои ресурсы на... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:20

2023-11-17T21:20

2023-11-17T21:20

в мире

украина

россия

киев

ирина верещук

нато

сергей лавров

джон кирби

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576546736_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_ff7a66c55df5dce506d6b4c31865d5da.jpg

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Сокращение международной помощи усугубит и без того плачевное положение Украины, Киев призвал партнеров "не распыляться", а сконцентрировать свои ресурсы на поддержке страны, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что новые пакеты помощи США Украине уменьшаются из-за заканчивающихся согласованных средств для поддержки Киева. По его словам, помощь под угрозой из-за нежелания палаты представителей согласовать запрос администрации. "Начинается зимний период. Следующий год в целом будет непростым. Ситуация усугубляется уменьшением международной помощи, в том числе на гуманитарное реагирование. Поэтому обращаюсь к международным и украинским гуманитарным операторам и донорам. Прошу вас провести ревизию ваших проектных портфелей... Отдельная просьба к донорам не распылять ресурсы и сфокусировать их на социально острых приоритетных направлениях", - написала Верещук в социальной сети Facebook*.Верещук отметила, что если для этого необходимо партнерам прекратить, приостановить или отложить реализацию менее важных или менее социально острых проектов, то это стоит сделать. "Если нужно урезать ваши административные расходы, то, пожалуйста, сделайте это", - добавила вице-премьер, отметив, что следующий год для Украины будет не только сложным, но и важным. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231117/obvineniya-1910194340.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1910170603.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, ирина верещук, нато, сергей лавров, джон кирби