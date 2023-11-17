https://ria.ru/20231117/pomosch-1910076774.html

Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья

Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья - РИА Новости, 17.11.2023

Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья

Жителям Московской области в 2023 году выплатили почти 275 миллионов рублей экстренной социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:45

2023-11-17T13:45

2023-11-17T13:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Жителям Московской области в 2023 году выплатили почти 275 миллионов рублей экстренной социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года свыше 36 тысяч жителей Московской области получили экстренную социальную помощь на общую сумму почти 275 миллионов рублей", – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что получение экстренной помощи жителями возможно при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью. Кроме того, за помощью могут обратиться жители, которые столкнулись с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. "В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину", – уточнила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. По информации ведомства, оформление экстренной соцпомощи возможно на подмосковном портале госуслуг онлайн. Идти в МФЦ для подачи заявления не требуется. Ответ приходит в течение 25 дней в личный кабинет. Получить такую помощь можно раз в год.

https://ria.ru/20231117/podmoskove-1910070702.html

https://ria.ru/20231116/biznes-1909861062.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), людмила болатаева