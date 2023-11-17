https://ria.ru/20231117/pomosch-1910076774.html
Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья
Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья - РИА Новости, 17.11.2023
Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья
Жителям Московской области в 2023 году выплатили почти 275 миллионов рублей экстренной социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:45
2023-11-17T13:45
2023-11-17T13:45
новости подмосковья
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людмила болатаева
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Жителям Московской области в 2023 году выплатили почти 275 миллионов рублей экстренной социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года свыше 36 тысяч жителей Московской области получили экстренную социальную помощь на общую сумму почти 275 миллионов рублей", – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что получение экстренной помощи жителями возможно при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью. Кроме того, за помощью могут обратиться жители, которые столкнулись с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. "В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину", – уточнила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. По информации ведомства, оформление экстренной соцпомощи возможно на подмосковном портале госуслуг онлайн. Идти в МФЦ для подачи заявления не требуется. Ответ приходит в течение 25 дней в личный кабинет. Получить такую помощь можно раз в год.
https://ria.ru/20231117/podmoskove-1910070702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья
Почти 270 миллионов рублей экстренной соцпомощи выплатили жителям Подмосковья
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Жителям Московской области в 2023 году выплатили почти 275 миллионов рублей экстренной социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства
социального развития региона.
"С начала года свыше 36 тысяч жителей Московской области получили экстренную социальную помощь на общую сумму почти 275 миллионов рублей", – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева
, ее цитирует пресс-служба.
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В ведомстве добавили, что получение экстренной помощи жителями возможно при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью.
Кроме того, за помощью могут обратиться жители, которые столкнулись с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.
«
"В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину", – уточнила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
По информации ведомства, оформление экстренной соцпомощи возможно на подмосковном портале госуслуг онлайн. Идти в МФЦ для подачи заявления не требуется. Ответ приходит в течение 25 дней в личный кабинет. Получить такую помощь можно раз в год.
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