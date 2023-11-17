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Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья - РИА Новости, 17.11.2023
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Новости Подмосковья
 
13:45 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/pomosch-1910076774.html
Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья
Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья - РИА Новости, 17.11.2023
Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья
Жителям Московской области в 2023 году выплатили почти 275 миллионов рублей экстренной социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства социального... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:45
2023-11-17T13:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Жителям Московской области в 2023 году выплатили почти 275 миллионов рублей экстренной социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года свыше 36 тысяч жителей Московской области получили экстренную социальную помощь на общую сумму почти 275 миллионов рублей", – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что получение экстренной помощи жителями возможно при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью. Кроме того, за помощью могут обратиться жители, которые столкнулись с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа. "В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину", – уточнила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба. По информации ведомства, оформление экстренной соцпомощи возможно на подмосковном портале госуслуг онлайн. Идти в МФЦ для подачи заявления не требуется. Ответ приходит в течение 25 дней в личный кабинет. Получить такую помощь можно раз в год.
https://ria.ru/20231117/podmoskove-1910070702.html
https://ria.ru/20231116/biznes-1909861062.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Почти 270 миллионов рублей экстренной помощи выплатили жителям Подмосковья

Почти 270 миллионов рублей экстренной соцпомощи выплатили жителям Подмосковья

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Жителям Московской области в 2023 году выплатили почти 275 миллионов рублей экстренной социальной помощи, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"С начала года свыше 36 тысяч жителей Московской области получили экстренную социальную помощь на общую сумму почти 275 миллионов рублей", – сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба.
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В ведомстве добавили, что получение экстренной помощи жителями возможно при возникновении трудной жизненной ситуации: инвалидность, безработица, малообеспеченность, безнадзорность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью.
Кроме того, за помощью могут обратиться жители, которые столкнулись с повреждением жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, взрывов бытового газа.
«
"В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до семи тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину. В случае повреждения или утраты жилого помещения или имущества в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей – одиноко проживающему гражданину", – уточнила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
По информации ведомства, оформление экстренной соцпомощи возможно на подмосковном портале госуслуг онлайн. Идти в МФЦ для подачи заявления не требуется. Ответ приходит в течение 25 дней в личный кабинет. Получить такую помощь можно раз в год.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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