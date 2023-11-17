https://ria.ru/20231117/pomosch-1910075809.html
Финляндия поставит новый пакет военной помощи Украине
Финляндия поставит новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 17.11.2023
Финляндия поставит новый пакет военной помощи Украине
Финляндия отправляет Украине 20-ый пакет военной помощи примерно на 100 миллионов евро, общий объем финской помощи составляет 1,5 миллиарда евро, сообщает на... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:42
2023-11-17T13:42
2023-11-17T13:42
специальная военная операция на украине
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя - РИА Новости. Финляндия отправляет Украине 20-ый пакет военной помощи примерно на 100 миллионов евро, общий объем финской помощи составляет 1,5 миллиарда евро, сообщает на своем сайте финское минобороны. "Финляндия направит на помощь Украине больше оборонной техники. Решение об этом было принято президентом республики 17 ноября 2023 года по предложению правительства", - говорится в сообщении. Это будет 20-я поставка оборонной техники на Украину и обойдется Финляндии примерно в 100 миллионов евро. "В борьбе за оборону Украины на карту поставлены перспективы Европы и Финляндии в области безопасности в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении поддержать украинцев", - приводится в сообщении цитата министра обороны Антти Хяккянена. Общая стоимость 20 пакетов, поставленных Финляндией, составляет 1,5 миллиарда евро. По оперативным соображениям и для того, чтобы помощь благополучно достигла места назначения, дальнейшие подробности о содержании пакета, способе его доставки или графике не сообщаются, уточняет минобороны.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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финляндия, украина
Специальная военная операция на Украине, Финляндия, Украина
Финляндия поставит новый пакет военной помощи Украине
МО Финляндии сообщило, что направит 20-й пакет военной помощи Украине
ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя - РИА Новости.
Финляндия отправляет Украине 20-ый пакет военной помощи примерно на 100 миллионов евро, общий объем финской помощи составляет 1,5 миллиарда евро, сообщает на своем сайте
финское минобороны.
"Финляндия направит на помощь Украине больше оборонной техники. Решение об этом было принято президентом республики 17 ноября 2023 года по предложению правительства", - говорится в сообщении.
Это будет 20-я поставка оборонной техники на Украину и обойдется Финляндии примерно в 100 миллионов евро.
"В борьбе за оборону Украины на карту поставлены перспективы Европы
и Финляндии в области безопасности в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении поддержать украинцев", - приводится в сообщении цитата министра обороны Антти Хяккянена.
Общая стоимость 20 пакетов, поставленных Финляндией, составляет 1,5 миллиарда евро.
По оперативным соображениям и для того, чтобы помощь благополучно достигла места назначения, дальнейшие подробности о содержании пакета, способе его доставки или графике не сообщаются, уточняет минобороны.
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