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"Литературный поезд" планируют запустить между Орлом и Москвой - РИА Новости, 17.11.2023
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16:18 17.11.2023 (обновлено: 16:19 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/poezd-1910124461.html
"Литературный поезд" планируют запустить между Орлом и Москвой
"Литературный поезд" планируют запустить между Орлом и Москвой - РИА Новости, 17.11.2023
"Литературный поезд" планируют запустить между Орлом и Москвой
Туристический "Литературный поезд "Орловский экспресс" будет курсировать между Орлом и Москвой, его пассажирами станут школьники и их педагоги по литературе и... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:18
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Туристический "Литературный поезд "Орловский экспресс" будет курсировать между Орлом и Москвой, его пассажирами станут школьники и их педагоги по литературе и истории, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. По данным властей, проект предполагает знакомство московских школьников с памятными литературными местами Орловской области. Формат "Литературного поезда" предусматривает соединение путешествия, школы, театра, музея и гастрономического туризма. "Во время путешествия прямо в поезде дети смогут прослушать аудиоинформацию, принять участие в уроках и викторинах. В ходе поездки группы также вместо стандартного меню попробуют любимые блюда знаменитых писателей, познакомятся с особенностями орловской кухни", – говорится в сообщении. Уточняется, что ключевыми объектами посещения туристического маршрута "Орловского экспресса" станут музей-заповедник Ивана Тургенева "Спасское-Лутовиново", усадьба Шеншиных в селе Волково Мценского района, усыпальница Афанасия Фета в селе Клейменово Орловского муниципального округа, литературные музеи города Орла, парк Дворянское гнездо и другие объекты. Отмечается, что губернатор области Андрей Клычков поблагодарил за конструктивное сотрудничество и содействие в реализации проекта мэра Москвы Сергея Собянина и руководство ОАО "РЖД". "Орловщина всегда вносила существенный вклад в образование и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Продолжая эту традицию на современном этапе, мы стремимся к популяризации русской культуры среди нашей молодежи, воспитанию на этой основе чувства любви к Родине, искренней гордости за наших предков", – отметил Клычков, слова которого приводит пресс-служба.
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"Литературный поезд" планируют запустить между Орлом и Москвой

© iStock.com / ImgorthandДевушка читает книгу в поезде
Девушка читает книгу в поезде - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© iStock.com / Imgorthand
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Туристический "Литературный поезд "Орловский экспресс" будет курсировать между Орлом и Москвой, его пассажирами станут школьники и их педагоги по литературе и истории, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
По данным властей, проект предполагает знакомство московских школьников с памятными литературными местами Орловской области. Формат "Литературного поезда" предусматривает соединение путешествия, школы, театра, музея и гастрономического туризма.
"Во время путешествия прямо в поезде дети смогут прослушать аудиоинформацию, принять участие в уроках и викторинах. В ходе поездки группы также вместо стандартного меню попробуют любимые блюда знаменитых писателей, познакомятся с особенностями орловской кухни", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ключевыми объектами посещения туристического маршрута "Орловского экспресса" станут музей-заповедник Ивана Тургенева "Спасское-Лутовиново", усадьба Шеншиных в селе Волково Мценского района, усыпальница Афанасия Фета в селе Клейменово Орловского муниципального округа, литературные музеи города Орла, парк Дворянское гнездо и другие объекты.
Отмечается, что губернатор области Андрей Клычков поблагодарил за конструктивное сотрудничество и содействие в реализации проекта мэра Москвы Сергея Собянина и руководство ОАО "РЖД".
"Орловщина всегда вносила существенный вклад в образование и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Продолжая эту традицию на современном этапе, мы стремимся к популяризации русской культуры среди нашей молодежи, воспитанию на этой основе чувства любви к Родине, искренней гордости за наших предков", – отметил Клычков, слова которого приводит пресс-служба.
 
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