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Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену - РИА Новости, 17.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/plen-1910093157.html
Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену
Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену - РИА Новости, 17.11.2023
Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену
Официальный Киев признал, что в настоящее время в плену находятся более 3,5 тысяч солдат и офицеров ВСУ. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:49
2023-11-17T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Официальный Киев признал, что в настоящее время в плену находятся более 3,5 тысяч солдат и офицеров ВСУ. В пятницу на сайте украинского правительства были опубликованы промежуточные итоги работы правительственной комиссии "по вопросам установления факта пленения", где приводятся статистические данные о числе украинских граждан, лишенных свободы вследствие боевых действий. "Установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских)", - следует из отчета комиссии, опубликованном на сайте Кабмина. Отмечается, что семьям военнопленных и освобожденным из плена полагается единоразовая и ежегодная финансовая помощь. По данным правительства Украины, за текущий год суммарный объем таких выплат составил более 11,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20231116/plen-1909900665.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену

Власти Украины признали, что минимум 3574 военных ВСУ попали в плен

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Официальный Киев признал, что в настоящее время в плену находятся более 3,5 тысяч солдат и офицеров ВСУ.
В пятницу на сайте украинского правительства были опубликованы промежуточные итоги работы правительственной комиссии "по вопросам установления факта пленения", где приводятся статистические данные о числе украинских граждан, лишенных свободы вследствие боевых действий.
"Установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских)", - следует из отчета комиссии, опубликованном на сайте Кабмина. Отмечается, что семьям военнопленных и освобожденным из плена полагается единоразовая и ежегодная финансовая помощь. По данным правительства Украины, за текущий год суммарный объем таких выплат составил более 11,6 миллиона долларов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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