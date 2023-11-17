https://ria.ru/20231117/plen-1910093157.html

Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену

Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену - РИА Новости, 17.11.2023

Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену

Официальный Киев признал, что в настоящее время в плену находятся более 3,5 тысяч солдат и офицеров ВСУ. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:49

2023-11-17T14:49

2023-11-17T14:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789529890_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_229383308f08563ce7c7600c6fa54e1c.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Официальный Киев признал, что в настоящее время в плену находятся более 3,5 тысяч солдат и офицеров ВСУ. В пятницу на сайте украинского правительства были опубликованы промежуточные итоги работы правительственной комиссии "по вопросам установления факта пленения", где приводятся статистические данные о числе украинских граждан, лишенных свободы вследствие боевых действий. "Установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских)", - следует из отчета комиссии, опубликованном на сайте Кабмина. Отмечается, что семьям военнопленных и освобожденным из плена полагается единоразовая и ежегодная финансовая помощь. По данным правительства Украины, за текущий год суммарный объем таких выплат составил более 11,6 миллиона долларов.

https://ria.ru/20231116/plen-1909900665.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр