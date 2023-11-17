https://ria.ru/20231117/plen-1910093157.html
Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену
Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену - РИА Новости, 17.11.2023
Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену
Официальный Киев признал, что в настоящее время в плену находятся более 3,5 тысяч солдат и офицеров ВСУ. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:49
2023-11-17T14:49
2023-11-17T14:49
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Официальный Киев признал, что в настоящее время в плену находятся более 3,5 тысяч солдат и офицеров ВСУ. В пятницу на сайте украинского правительства были опубликованы промежуточные итоги работы правительственной комиссии "по вопросам установления факта пленения", где приводятся статистические данные о числе украинских граждан, лишенных свободы вследствие боевых действий. "Установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских)", - следует из отчета комиссии, опубликованном на сайте Кабмина. Отмечается, что семьям военнопленных и освобожденным из плена полагается единоразовая и ежегодная финансовая помощь. По данным правительства Украины, за текущий год суммарный объем таких выплат составил более 11,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20231116/plen-1909900665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев признал, что более 3,5 тысячи украинских военных находятся в плену
Власти Украины признали, что минимум 3574 военных ВСУ попали в плен