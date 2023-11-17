https://ria.ru/20231117/plata-1910082192.html
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов - РИА Новости, 17.11.2023
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
МТС до конца февраля 2024 года отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные, сообщил на своем... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:04
2023-11-17T14:04
2023-11-17T14:04
мтс
мегафон
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. МТС до конца февраля 2024 года отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные, сообщил на своем сайте оператор. Ранее в ноябре компания сообщила агентству, что отменит плату за раздачу интернет-трафика на тарифах с предоплаченным пакетом интернета. "Учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу нашим пользователям, МТС отменяет тарификацию раздачи интернета со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные. С учетом необходимых доработок IT-систем поэтапная отмена тарификации тетеринга будет полностью проведена до конца февраля 2024 года", - говорится в сообщении в пятницу. В сентябре ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В ведомстве установили, что, вводя такую плату, операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. Позже служба в своем Telegram-канале сообщила, что мобильные операторы "Мегафон", "Билайн" и Tele2 отменяют плату за раздачу интернет-трафика.
https://ria.ru/20231023/tseny-1904813112.html
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мтс, мегафон, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия
МТС, Мегафон, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов
МТС до конца февраля отменит плату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов